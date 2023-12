El Nadal a Palamós sempre té un marcat caràcter solidari. I, aquest any, encara més donat que la tradicional fira nadalenca que s’organitzava cada any per a recaptar fons a benefici de les persones amb discapacitats físiques al Baix Empordà, toca a la seva fi. Després de 45 edicions i acumulant una llarga història aquest serà el darrer any que es portarà a terme. La present edició, que serà la darrera, tindrà lloc el pròxim diumenge 17 de desembre de les 10 del matí a les 2 del migdia a la plaça de la Vila de Palamós.

Els visitants trobaran a la venda articles nadalencs a preus molt populars i elaborats pels alumnes de les escoles del municipi i membres de les entitats col·laboradores. Serà una bona manera de posar en exercici la solidaritat nadalenca en una mostra que ha estat un autèntic referent. L’Associació Fira Nadalenca de Palamós considera que ha aconseguit tots els objectius al llarg de tots aquests anys. «Després de tots aquests anys la comarca compta amb diverses associacions i entitats que han possibilitat consolidar aspectes vitals dedicats a aquest col·lectiu, com els de l’educació, la inserció laboral, l’habitatge o el lleure, i malgrat que mai és suficient, actualment s’han estabilitzat uns serveis que progressivament anivellen els drets d’aquestes persones amb els de la resta de la societat», asseguren els seus promotors. Els organitzadors també han anunciat que durant la celebració d’aquesta activitat també es preveu realitzar el tradicional concert de nadales a càrrec dels alumnes de les escoles de primària i corals d’adults de la vila, així com el sorteig d’una vintena de peces d’art, entre obra pictòrica i fotogràfica, cedida desinteressadament per artistes del municipi i la comarca. «Com és habitual els més petits podran portar les seves cartes dels Reis Mags, al patge Reial, que les recollirà en el seu tron ubicat davant l’entrada de l’Ajuntament de Palamós; o bé gaudir de la visita d’en Fumera, el personatge nadalenc que amb set ulls i quatre orelles, vigila a tots els infants de Palamós». L’activitat solidària de la Fira tindrà continuïtat el mateix diumenge dia 17 però a les 18 h, i en aquest cas al Teatre La Gorga, on es durà a terme la 14a edició del festival d’arts escèniques “La nit del talent”, organitzat per l’entitat Els Cosinets, i on la recaptació obtinguda també té com a destí la Fira Nadalenca. Aquesta proposta escènica fa protagonistes a palamosins i palamosines, que damunt l’escenari demostren el seu talent, tant en el camp de la música, la dansa, el cant o la màgia. El preu de l’entrada per assistir a “La nit del talent” és de 10 €, i es pot adquirir anticipadament al web: lagorga.cat. L’Ajuntament de Palamós ha anunciat que, a partir de l’any vinent, donarà relleu a la fira nadalenca. D’altra banda, un altre dels actes més esperats a Palamós és l’arribada d’en Fumera. Serà el pròxim dia 16 de desembre, a les 11 del matí, aquest cop, «precedit d’una boja carrera de cotxes amb un conductor malvat, un científic boig i un speaker esportiu», segons l’Ajuntament. Així mateix, els infants no es poden perdre tampoc una altra activitat molt tradicional. El dia 24 de desembre, de les 11 del matí a la 1 del migdia, a la plaça Catalunya tindrà lloc el tradicional Tió de Nadal que comptarà amb l’animació de Fefe i Cia.