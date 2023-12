El Nadal arriba a Palafrugell amb un programa que inclou fins a una vuitantena d’activitats que combinen la tradició amb els actes dirigits especialment als més petits. El tret de sortida es va fer l’1 de desembre passat amb l’encesa de les llums ornamentals i el repartiment d’escudella per a tots els assistents. Durant l’acte es va donar a conéixer el personatge de l’Estrella i la cançó per a la pròxima cavalcada dels Reis Mags d’Orient.

La popular escudella és una iniciativa sorgida amb la col·laboració amb els alumnes de l’Escola d’Hostaleria de l’Institut Baix Empordà que són els encarregats de preparar el plat. Aquest any la novetat és que cada assistent havia de portar de casa el bol i la cullera per així fer una acció sostenible.

Quines i enllumenat

Les quines formaran part també de la programació. Aquesta activitat tan popular durant les festes nadalenques tindrà com a escenari el Centre Fraternal de Palafrugell. Al llarg d’aquests dies tindran lloc diferents sessions. Van arrancar el 6 de desembre passat i se celebraran fins al pròxim 6 de gener, festivitat de Reis.

Pel que fa a l’enllumenat de Nadal, les llums s’obriran cada nit també fins el 6 de gener. Enguany s’estrena un nou enllumenat nadalenc a tota la zona comercial de la població, així com als principals accessos al municipi. Segons van explicar des de l’Ajuntament de Palafrugell, a part de la il·luminació als carrers més comercials, també hi haurà un arbre de Nadal de 10 metres a la plaça de Can Mario i una nova figura de 3D a la plaça de Priorat Santa Anna. Aquest element s’incorpora a les 3 que ja es van instal·lar l’any passat a la plaça Camp d’en Prats, la plaça Nova, la plaça de Can Mario i la plaça de l’Ermengarda. Així mateix, s’ha informat que les noves llums que s’han incorporat s’han instal·lat a la zona centre, així com en els eixos comercials, mentre les llum substituïdes s’han traslladat a barris i carrers més perifèrics, de manera que s’amplia la il·luminació nadalenca a més espais del municipi i tots els veïns i veïnes es poden sentir més partícips de les festes.

Des de l’Ajuntament també s’ha difòs que una altra de les novetats de la present campanya és el «sorteig que s’engega a les xarxes socials on es podrà guanyar 2 entrades per al Festival de Cap Roig de la propera edició, la de 2024. Es tracta de fer una foto als photocalls de Nadal, publicar-la a Instragram amb l’etiqueta #NadalaPalafrugell etiquetant i mencionant @visitpalafrugell i @palafrugellcultura». Les bases per participar es podran trobar en breu a l’Instagram @visitapalafrugell i @palafrugellcultura, segons ha informat l’Ajuntament.

I fins que no culminin oficialment les festes el pròxim 6 de gener s’aniran succeint els actes a la vila. Per exemple, els més petits han de tenir presents els tallers infantils. La programació és molt àmplia i es pot consultar íntegrament a la web municipal. Els més petits de la casa han de tenir present que podran participar en tallers per fer manualitats de Nadal amb suro, fer un arbre de Nadal o en concerts i espectacles de caràcter familiar.

Per exemple, el dia 26 de desembre, diada de Sant Esteve, el públic familiar té una cita a partir de les 7 de la tarda a la plaça de l’Ermengarda amb el concert familiar Rock per Xics.