Cada casa és un món i cada Nadal es viu també de manera diferent. La decoració nadalenca forma part de moltes llars i aquí entren en joc els gustos particulars. No obstant, sempre és bó conéixer la tendència en cada campanya. Si volem estar a la moda actual aquí podem trobar alguns consells i tendències per ornamentar la nostra llar durant aquests dies.

Segons els especialistes i professionals de la decoració aquest any s’imposa l’estètica, sostenibilitat i elegància acollidora. I, per aquest motiu, ens aconsellen limitar els colors utilitzats sense sobrecarregar els espais de la casa. «S’afavoreixen els ornaments naturals, simples, elegants i, sobretot, la il·luminació acollidora, amb espelmes o llums senzills decoratius i càlids. Aquest any no hi ha lloc per a ornaments sintètics ni kitsch, garlandes de plàstic, corones sintètiques o Pares Noel grassonets», segons es va posar també de manifest a la darrera edició de les Mercademostracions de Mercabarna-flor celebrada fa uns dies a Barcelona.

Decoració exterior

El més destacat i diferent respecte d’altres anys són les decoracions exteriors, a l’estil americà, però amb elements naturals i sostenibles i sense recarregar. Ja no només es decora l’entrada de casa amb una corona, sinó també les finestres amb garlandes –perquè es vegin des de fora–, les terrasses, façanes i jardins amb ornaments i il·luminació nadalencs. Una altra opció són les flors seques i les fresques. D’aquesta manera es poden crear ambients nadalencs naturals i, a la vegada, màgics i sostenible. En aquest sentit, els professionals asseguren que «s’utilitza molta flor fresca i seca en la decoració de centres de taula, corones, garlandes i fins i tot als arbres de Nadal per donar-los un toc natural, fresc i sofisticat. També són nombrosos els elements naturals -branques d’eucaliptus, vesc, pinyes, fruites liofilitzades, baies de fusta, cordes, papers, vímets, fibres naturals...».

Durant les demostracions presentades fa uns dies es va posar de relleu que en la decoració nadalenca d’aquesta temporada també abunden les boles de vidre transparent de colors, les corones com a centres de taula i les espelmes per crear atmosferes acollidores, segons van avançar els experts en la matèria.

Pel que fa als colors, «es barrejaran pocs i es decoren els ambients seguint les diferents gammes dels escollits: Els més minimalistes jugaran amb el blanc combinat amb daurats o platejats metal·litzats; els més tradicionals combinaran verds, vermells i blanc; i els més trencadors conjuntaran marrons amb tons verds i blaus foscos».

Aquestes tendències es van poder observar també als tallers impartits a floristes i decoradors pel prestigiós dissenyador Mia Parramón. Els participants van realitzar centres de taules de Nadal utilitzant materials naturals i elegants, així com tècniques senzilles perquè qualsevol persona pugui reproduir-les durant aquestes festes nadalenques i, aportar, d’aquesta manera, el seu toc particular.