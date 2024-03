Fer-se un nus de corbata és una manera de nuar una corbata perquè es mantingui al seu lloc al voltant del coll. Serveix tant per estilitzar l’aspecte general del vestit com per evitar que la corbata es deixi anar o es desfaci.

Dins dels múltiples nusos de corbata que existeixen, l’anomenat Windsor és un dels més estilosos i populars, que es pot utilitzar tant en ocasions formals com en professionals. Es caracteritza per ser ample i simètric, cosa que li brinda un aspecte elegant i sofisticat. Aquest nus és especialment adequat per a camises de coll ample, a causa del seu volum i mida.

El nus Windsor es considera més adequat per a ocasions formals, com casaments, esdeveniments d’etiqueta o reunions de negocis importants. A causa de la seva aparença polida i ben estructurada, queda bé amb vestits de tall clàssic i camises amb colls més amples.

Al voltant del coll

Fer-ho és molt senzill. Es col·loca la corbata al voltant del coll amb l’extrem ample al costat dret, aproximadament 30 centímetres més a baix que l’extrem estret. Es creua l’extrem ample de la corbata sobre l’extrem estret, de manera que l’extrem ample quedi apuntant cap a l’esquerra. Es passa l’extrem ample de la corbata per sota de l’extrem estret cap a la dreta. Posteriorment, es porta l’extrem ample de la corbata cap a a dalt i per sobre del coll, passant-lo per l’espai entre el coll i el nus de la corbata.

Després d’això, es porta l’extrem ample de la corbata cap a baix, des de dalt del nus, i es passa per davant del nus d’esquerra a dreta, es passa l’extrem ample de la corbata per sota del nus de corbata cap a l’esquerra, es porta l’extrem ample de la corbata cap a a dalt i per sobre del coll novament, passant-lo per l’espai entre el coll i el nus de la corbata.

Ajustar el nus

Finalment, es porta l’extrem ample de la corbata cap a baix i es passa pel front del nus de corbata de dreta a esquerra per, posteriorment, passar l’extrem ample de la corbata pel llaç que s’ha format a la part frontal del nus.

Finalment, només queda ajustar el nus de la corbata estirant suaument els dos extrems i assegurant-se que està centrat i estret.

Tot i això, hi ha una manera molt senzilla, alhora que ràpida, de fer-ho sense necessitat de posar-se la corbata, tal com ensenya aquest vídeo de Tik Tok, en què es posa l’extrem més ample de la corbata sobre el braç, es passa l’extrem estret dues vegades per sobre i, posteriorment, s’agafa aquest extrem i es passa per sota de baix a dalt, sense arribar a passar-lo sencer i fer una llaçada deixant un buit al mig per on passarà el cap. Després de posar el cap, s’ajusta el nus, tal com mostra el vídeo de Tik Tok, i llest!