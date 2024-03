Saps per a què serveix la part dentada de les tisores? Et sorprendrà. Les tisores es fan servir molt sovint per tallar. No obstant això, algunes tisores tenen fulles dentades que s'utilitzen generalment per obrir pots. Saps per què serveixen realment aquests fulls dentats? Aquí tens la veritat sobre les fulles dentades d'aquestes tisores en particular.

PER QUÈ SERVEIX LA PART DENTADA DE LES TISORES?

Aquestes tisores no estan dissenyades per a ús culinari, sinó per a tasques específiques de jardineria. La part dentada de les tisores es fa servir per treure les espines de plantes com les roses, i també per tallar l'excés de fulles. Aquestes tisores també s'utilitzen per eliminar totes les fulles mortes o seques que s'embussen a les plantes enfiladisses i les bardisses. Aquestes fulles solen ser antiestètiques i molestes. Per tant, aquestes tisores són una eina essencial per posar ordre al jardí.

Amb el temps, però, aquesta funció de les tisores ha trobat el seu lloc a la cuina. La part dentada de les tisores es pot utilitzar per netejar verdures amb tiges llargues i fulles grans. També podeu utilitzar la part dentada de les tisores per obrir ampolles, pots, butllofes de medicaments i articles envasats. No us haureu de frustrar per treure determinats tipus d'envasos.

COM AFILAR LES TISORES

Sigui quin sigui el tipus de tisores, el més important és que tallin bé. Les fulles han d'estar sempre esmolades per fer bé la feina.

Perquè el tall sigui perfecte, haurem d'esmolar les tissores periòdicament. Molts coneixen el mètode del paper d'alumini. Cal doblegar un full de paper d'alumini 3 o 4 vegades perquè sigui més gruixut i resistent. Cal tenir en compte que la longitud del full ha de ser més gran que la de les tisores. A continuació, es procedeix fent diversos talls complets.

Un cop acabat d'esmolar les tissores, netegeu les fulles per eliminar les restes d'alumini. El mateix procediment es pot seguir eficaçment amb paper de vidre. La rugositat del paper no ha de ser excessiva, ja que podria fer malbé les fulles. El millor és triar un paper de vidre de gra mitjà, amb fulles més llargues que les tisores.

El full ha de doblegar-se en dos, de manera que la part rugosa toqui les dues fulles en tallar. L'esmolat amb paper de vidre serà excel·lent. Després d'aquests tractaments, les tisores estaran molt esmolades i es podran utilitzar també per a treballs de precisió.