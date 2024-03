Tot allò relacionat amb la roba és, amb diferència, la tasca domèstica que més temps ens roba a qualsevol llar. No en va, la neteja i el manteniment de la roba exigeix una considerable inversió de temps.

El primer que cal és emmagatzemar la roba bruta, després cal separar-la per colors i, més tard, posar la rentadora en un cicle adequat per a cada rentat. Quan la rentadora s'ha acabat, és moment llavors d'estendre la roba i, una vegada seca, de recollir-la.

Després, cal doblegar-la en el millor dels casos i, en el pitjor, planxar-la per, a continuació, guardar cada peça al seu lloc. En total, molt de temps emprat en una cosa quotidiana.

Rentar i estendre la roba del revés o del dret?

A l'hora de rentar la roba, una cosa sembla meridianament clara: cal rentar les peces del revés per evitar que aquestes es deteriorin. Les taques se'n van exactament igual que si es rentés la roba del dret però el color aguantarà més i el teixit no patirà possibles desperfectes per fregaments o esquinçaments amb elements durs com cremalleres o botons.

De fet, la recomanació és rentar la roba amb les cremalleres pujades i els botons cordats. D'aquesta manera, ens garantim que aquests elements faran malbé el mínim possible la resta de peces introduïdes a la rentadora.

El dilema sorgeix sobre com estendre la roba. Cal fer-ho del dret o del revés? Què és millor?

Doncs estendre la roba del revés evitarà que, en cas d'estendre-la al sol, aquest deteriori el color o el teixit, sobretot a l'estiu, quan té més força.

Què és millor: estendre del revés o del dret?

A més, estendre la roba del revés t'estalviarà les antiestètiques marques de les pinces, ja que quedaran per dins de les peces. Si les col·loques en llocs estratègics com les costures sota les aixelles en el cas de camises o jerseis, no s'apreciaran gens.

Hi ha qui té per costum estendre del dret només la roba interior per motius de pudor i per protegir el teixit que directament anirà a descansar sobre la pell en zones tan íntimes com les que protegeix la llenceria.

Tot i així, la recomanació en línies generals és estendre la roba del revés i utilitzar pinces de plàstic per evitar en la mesura del possible les marques a la roba i possibles taques.