La cullerada rejovenidora amb Nivea: treu anys a la cara i millora la circulació sanguínia

Barrejar crema Nivea amb cafè molt és un remei casolà poc conegut, fàcil d'aplicar i que et pot ajudar a rejovenir la pell si la tens d'aspecte cansat i arrugat. Apunta't com fer-ho, perquè és una forma barata i natural de donar a la pell una brillantor bonica sense haver de gastar molts diners en productes cars.

Per fer aquesta barreja, necessitaràs crema Nivea, cafè molt i un bol petit. Agafa dues cullerades de crema Nivea i posa-les al bol. A continuació, afegeix-hi una cullerada de cafè molt. Barreja els dos ingredients fins a formar una pasta homogènia.

Aplicar la màscara que hem creat sobre el teu rostre i el coll, tenint cura d'evitar la delicada pell del contorn dels ulls. Fes un massatge suau a la pell amb moviments circulars durant uns cinc minuts i, a continuació, deixar actuar la barreja cinc minuts més perquè la cafeïna del cafè faci efecte. El cafè conté antioxidants que ajuden a combatre els radicals lliures i a reduir la inflamació de la pell. També ajuda a estimular la circulació sanguínia i reduir l'aparició d'ulleres.

La crema Nivea, per la seva banda, conté ingredients humificadors que ajuden a hidratar i nodrir la pell, deixant-la suau i flexible.

Després de cinc minuts, aclareix-te la cara amb aigua tèbia i eixuga't. Pots utilitzar aquesta barreja un cop per setmana per rejovenir la teva pell. És apta per a tota mena de pells, ara bé, si tens la pell sensible, és millor que primer provis la barreja en una zona petita per assegurar-te que no et causa cap irritació.

En conclusió, la barreja de crema Nivea i cafè molt és una forma eficaç i barata de rejovenir la pell. Aquest remei casolà és fàcil de preparar i deixarà la teva pell radiant i fresca.

Pell suau i flexible

La crema Nivea és des de fa molt temps una part essencial de qualsevol rutina de cura de la pell. Però sabies que aquesta crema amaga molts altres actius? T'ho expliquem tot a continuació.

La crema Nivea és molt més que una crema. Coneguda a tot el món per les seves propietats hidratants i la seva famosa caixa blava, ha conquerit el cor de moltes persones. Amb la seva fórmula favorable a la hidratació i la seva textura cremosa, és impossible prescindir-ne. La seva eficàcia per mantenir la pell suau, flexible i hidratada ha valgut a Nivea una popularitat sense precedents.

De fet, aquesta crema ho té tot. No només és perfecta per hidratar, sinó que també ofereix molts altres beneficis. També es pot utilitzar com un eficaç desmaquillant facial. Un cop més, t'estalvia diners en productes cars. És molt fàcil d'utilitzar i et permet desmaquillar-te amb suavitat. Només cal mullar un cotó a la crema i desmaquillar-te suaument. A més, aquesta crema és capaç fins i tot d'eliminar el maquillatge resistent a l'aigua alhora que proporciona una hidratació perfecta per a la pell seca.

A més, com que és rica en Pantenol i Eucerit, netejarà en profunditat la teva pell alhora que la protegirà de les impureses. El resultat: una pell llisa, suau i perfectament hidratada!