Saps que pots netejar la roba que posa "només neteja en sec" a casa?

Anar de compres és magnífic! A tots ens agrada estrenar una camisa, uns pantalons, una faldilla, etc. La qüestió és renovar l'armari; però, t'ha tirat enrere comprar-te aquella peça de roba que tant t'agradava perquè a l'etiqueta posa: "només neteja en sec"? Doncs no et preocupis i corre a buscar aquella peça que vas deixar a la botiga perquè t'expliquem com netejar-la sense haver-la de dur a la tintoreria.

Però, realment cal rentar en sec una peça marcada com a 'Només neteja en sec'? Et sorprendrà saber que sovint pots rentar la roba en sec a casa. Si saps rentar roba a mà, especialment seda i altres peces delicades, ja vas pel camí correcte.

Què és la neteja en sec?

La neteja en sec és una manera de netejar la roba utilitzant un solvent químic en lloc d'aigua. És més suau per a la roba que passar-la per una rentadora.

No obstant això, el producte químic més comú utilitzat per les tintoreries és el percloroetilè (conegut com a “perc”), que és molt eficaç, però l'Agència de Protecció Ambiental també ho considera un possible carcinogen humà. Fins i tot, si freqüenta una “tintoreria ecològica”, encara haurà de bregar amb les bosses de plàstic i els penjadors addicionals.

Aquestes preocupacions mediambientals són una altra raó per la qual és important saber quan pots rentar en sec una peça a casa i quan l'has de deixar en mans de professionals.

“Neteja en sec” versus “Només neteja en sec”

Els experts sempre emfatitzen la importància de llegir les etiquetes de cura abans de netejar la roba i les instruccions de "només neteja en sec" són una de les principals raons perquè certes teles es puguin encongir o distorsionar quan se submergeixen en aigua.

No obstant això, sovint veuràs "rentatge a mà" i "neteja en sec" com a opcions a les etiquetes. Aquest és un vistiplau obvi per rentar suaument la peça a casa, preferiblement a mà.

Segons alguns experts, molts articles marcats com a "rentats en sec" en realitat poden tractar-se de forma segura i eficaç a casa. Si l'etiqueta d'una peça no té la paraula 'només' davant de 'rentatge en sec', és més aviat una recomanació sobre la forma més segura de cuidar-la, però si especifica 'només neteja en sec' o 'neteja en sec professional', has de prestar atenció.

En general, els articles que es poden rentar en sec a casa són aquells que no estan estructurats i és possible que només requereixin planxat o vaporització per recuperar-ne la forma. Tot i això, és millor que els professionals manegin qualsevol peça que tingui molts adorns, confecció, volum o taques a base d'oli.

Tot el que necessites per netejar en sec a casa

Al cap i a la fi, 'rentar en sec' la roba a casa significa bàsicament rentar-la a mà (o, si et sents valent, rentar-la en una bossa de malla al cicle suau de la teva màquina).

T'expliquem pas a pas com netejar la roba amb l'etiquetatge de "només neteja en sec" / freepik

Necessitaràs:

Una pica, lavabo o banyera nets

Un detergent suau, preferiblement elaborat per a la tela específica que estàs netejant.

preferiblement elaborat per a la tela específica que estàs netejant. Una reixeta per eixugar o una tovallola neta per deixar eixugar a l'aire lliure.

Kits de neteja en sec per a la llar

Si no us agrada gens rentar a mà una de les formes més fàcils de netejar en sec a casa és amb un kit comprat en una botiga i fet exclusivament per a aquest propòsit. Pots trobar-ne una varietat al passadís de productes de neteja del teu supermercat. No obstant això, abans de fer-lo servir, llegeix bé les instruccions per assegurar-te que sigui segur per a qualsevol teixit que necessiti netejar.