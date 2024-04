Descobreix quin detergent és millor per netejar la roba: càpsules, en pols o líquid?

La roba i la rentadora sempre porten un munt de dubtes: és millor rentar a mà, com elimino certes taques, com mantinc unes bones condicions en la rentadora o, quin tipus de detergent haig d'utilitzar? Avui us desvelarem quin és el millor detergent segons què vulguis netejar: les càpsules, el detergent líquid o el detergent en pols.

"Tots els detergents tenen pros i contres", diu l'experta a LaundryTok Melissa Pateras, autora 'd'Una guia bruta per a una llar neta'. Assenyala que tot es redueix a les preferències personals i a les necessitats a l'hora de rentar. Pot primar l'economia, escollint el més econòmic, o el més potent perquè tenim una bugada plena de roba amb taques (quan hi ha nens a la família, per exemple).

Detergent en pols

La pols és, amb diferència, l'opció més econòmica quan es tracta de detergent per a roba. També és una elecció intel·ligent per a càrregues molt brutes. Generalment, es formula amb un pH més alt, cosa que pot optimitzar la neteja de roba de treball i roba esportiva molt bruta.

Avantatges:

Més barat per càrrega que el líquid o les càpsules

que el líquid o les càpsules Ve en envasos reciclables i ecològics

Té la vida útil més llarga

Contres:

Pot tenir problemes per dissoldre's en aigua més freda

Es pot fer servir per pre-tractar la roba, però primer has de fer una pasta o dissoldre'l, l a qual cosa afegeix un pas addicional a la teva rutina de rentatge

a qual cosa afegeix un pas addicional a la teva rutina de rentatge S'ha de mantenir sec per evitar que es formin grumolls

Detergent líquid

Si prefereixes rentar la roba en aigua freda, aquest és el millor tipus de detergent per a tu. Es dissol fàcilment en aigua freda, per això és fantàstic si vols utilitzar aquesta temperatura i així, a més, estalvies energia i la roba et quedarà més suau. Simplement, mesura la quantitat correcta amb la tapa proporcionada i afegeix-la al recipient o dispensador de la teva rentadora.

Avantatges:

Es dissol bé a qualsevol temperatura de l'aigua, inclosa la freda

inclosa la freda Es pot utilitzar per pre-tractar fàcilment les taques

Fàcil de fer servir per rentar-se les mans

Contres:

Pot ser complicat, pesat i molest

Ve en envasos de plàstic , que no són respectuosos amb el medi ambient

que no són respectuosos amb el medi ambient S'aboca sense control, cosa que pot portar a fer servir massa detergent

Detergent en pols, líquid o en càpsules? / freepik

Càpsules de detergent

És l'opció de detergent que embruta menys i que té el contingut exacte de la quantitat que necessitem. També són fàcils de transportar, de manera que són una bona elecció per a les persones que utilitzen bugaderies comunitàries.

Avantatges:

No cal mesurar el detergent

L'opció més lleugera: sense ampolles ni capses pesades per moure

Zero desordres

Llarga vida útil

Contres: