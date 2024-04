Una nova era arriba al GEiEG Fitness

Els serveis de fitness del GEiEG han fet un pas més en la seva revolució amb la inauguració d’una sala de cross training equipada amb material d’última generació de la marca Technogym, dissenyada per acollir entrenaments multifuncionals i activitats grupals d’alta intensitat.

El nou servei ofereix un complement addicional a qui vulgui millorar la seva condició física. / GEiEG

El nou espai, ubicat a les instal·lacions de Sant Narcís, compta amb una superfície de 150m² que s’integren amb la zona de musculació, oferint un complement addicional als usuaris i usuàries que desitgen millorar la seva condició física.

La nova sala està equipada amb material d’última generació dirigida a entrenaments multifuncionals i entrenaments grupals

Amb l’obertura d’aquest nou espai, la sala de fitness del GEiEG Sant Narcís se situa a l’avantguarda d’aquest tipus d’equipaments a la ciutat, tant per la modernitat de la maquinària que s’ha instal·lat, com pel mètode d’entrenament que s’imparteix: el Team Beats. També i amb objectiu de millorar l’experiència dels usuaris i usuàries, s’ha instal·lat una aplicació de reserves d’activitats dirigides a través de la qual, s’aniran proposant reptes i es realitzaran sorteigs.

Les sessions combinen el treball aeròbic amb exercicis de força. / GEiEG

Les sessions dirigides de Cross Training s’estructuren en entrenaments de cinquanta minuts d’alta intensitat que es distribueixen diferents blocs que combinen treball aeròbic amb exercicis de força. La primera part, d’escalfament, consta d’una rutina pensada per adquirir la freqüència cardíaca òptima per afrontar la part central de la sessió, basada en un circuit d’exercicis de curta durada amb intervals de descans entre sèries. Les classes s’acaben amb la fase de recuperació. A més de les explicacions dels tècnics, els usuaris i usuàries compten amb el suport d’una simulació virtual i auditiva projectada en una pantalla.

Aquesta modalitat d'entrenament també afavoreix a la interacció dels participants. / GEiEG

Aquest tipus d’entrenament està dirigit, principalment, per a persones que tenen poca disponibilitat de temps o que volen fer esport d’una manera àgil, còmode i dinàmica i, té l’objectiu que hi hagi una evolució, tant en el rendiment com en la intensitat. Més enllà del la vessant física, la filosofia del Cross Training també afavoreix a la interacció dels participants. La sala és de lliure accés pels usuaris dels serveis de fitness de Sant Narcís, de dilluns a dissabte i acull tres sessions dirigides diàries, en horaris de mati i tarda.

Aquest entrenament està pensat per a persones que tenen poca disponibilitat de temps o que volen fer esport d’una manera còmode i dinàmica. / GEiEG

Coincidint amb l’entrada en funcionament del Cross Training i només fins al 30 d’abril, el GEiEG ofereix condicions exclusives per donar-se d’alta oferint quota d’entrada gratuïta a tothom que es faci soci del servei de fitness de Sant Narcís. A més, tots els usuaris i usuàries rebran una tovallola exclusiva del GEiEG Fitness.