Els penjadors per eixugar les sabates; els coneixes?

Aquest any, per fi, sembla que estem tenint una primavera més normal: plou, fa fred, calor i vent. Una mica de tot! Tot i que no és una primavera normal, és de les millors dels últims anys. La pluja feia molta falta després d'un any tan dur, arribant a moments de crisi i incertesa envers l'abast de l'aigua i els aliments de conreu. Així doncs, benvinguda primavera. Amb aquest temps pot passar que en alguna ocasió t'hagis xopat de dalt a baix, deixant les sabates ben xopes per la falta de paraigües. Si és així i no saps com eixugar les sabates, t'ho expliquem; tenim la solució!

La roba humida és un dels problemes que ens porten més inconvenients durant els mesos de fred. Posar-hi solució durant la tardor, l'hivern i part de la primavera és el més complicat a causa de les pluges i canvis de temperatura. La roba humida trigarà molt més a eixugar-se a l'hora d'estendre-la dins de casa, igual que pot causar una olor que no resulti gaire agradable.

No obstant això, si hi ha alguna cosa més incòmoda que notar la roba mullada al cos és sens dubte xopar-se el calçat i els mitjons. Trepitjar un toll pot esdevenir un problema si no et pots canviar ràpidament. Portar els peus humits durant un temps perllongat és, a més d'incòmode, una garantia per agafar un constipat. D'altra banda, també pot provocar infeccions als peus com el peu d'atleta i afavorirà l'aparició de butllofes i ferides als peus si camines durant una estona amb ells.

A més, assecar les sabates serà una tasca bastant més complicada que fer-ho per a qualsevol altra peça de roba. El gruix i el teixit farà més complicada l'eliminació de la humitat. Si ja de per si és complicat que la pudor no s'implanti dins del teu calçat, encara ho serà més si se't mullen.

Un lloc per assecar-los

El més recomanable en aquest cas serà desarmar tant com sigui possible la sabata; treu-li els cordons, treu la plantilla i obre-ho tot el possible per facilitar-ne l'assecatge. Tingues en compte que cada teixit és diferent i que no serà el mateix assecar una sabata de tela que una de pell o camussa. El que és recomanable en tots els casos és assecar-los lluny del sol en un lloc on els corrents d'aire circulin habitualment. Aquí entra en joc un dels trucs per mantenir a ratlla la pudor: fer servir paper de diari.

Un cop sàpigues on col·locar-los, pot ser que la teva pregunta sigui com aconseguir que l'aire passi per tota la sabata en general. És tan senzill com fer-te amb uns penjadors específics per a sabates que podràs trobar a botigues com Amazon. Aquests elements són, a més d'una opció ideal per aconseguir que s'assequin el més ràpid possible, una forma per emmagatzemar-los junts sense que perdin la forma. Podràs trobar aquests sabaters per un preu des dels set euros en endavant i també podràs col·locar-los dempeus, com si fossin sabaters individuals.

Penja les sabates en els penjadors especials per eixugar-les ràpidament / @ jannoon028

Un cop tinguis les sabates seques, assegura't d'eliminar el sobrant de l'aigua amb un raspall per a sabates. Aquest pas és imprescindible si el teu calçat s'ha omplert de terra, fang o qualsevol altra resta. Tingues en compte que també és molt important que les teves soles respirin, així que el millor és que les sostinguis a l'aire. A més, pots aconseguir millors efectes si les col·loques inclinades.

Si les teves sabates mullades són de pell, passa un raspall per calçat per eliminar les marques i la brutícia. Després, aplica una crema per a sabates per hidratar la seva pell i evitar en la mesura del possible que s'esquerdin.