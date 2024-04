Acaba amb el greix i la brutícia de les paelles de forma definitiva

Mantenir una bona higiene i desinfecció a la nostra llar és fonamental per tal de gaudir de salut. Les estances que necessiten una major neteja solen ser el bany i la cuina. La cuina s'ha de netejar a fons de tant en tant, però si mantenim una regularitat en la neteja el manteniment serà molt més senzill. El mateix passa amb els estris de cuina. En aquest article us desvelarem com acabar amb la brutícia que queda enganxada a la paella. Aquests estris solen embrutir-se de greix, oli, etc. I moltes vegades és molt difícil desfer-nos-en de forma eficaç. Ara, lluiran com noves.

Les paelles acumulen greix i brutícia amb cada ús. A més, l'acumulació de residus pot fer malbé el material de la paella, reduint la seva vida útil i efectivitat. Una paella neta assegura una cocció més eficient i segura dels aliments.

Com netejar el cul de les paelles

Materials necessari

Per començar, assegura't de tenir els següents materials a mà:

Bicarbonat de sodi

Vinagre blanc

Sabó per a plats

Esponja o raspall de truges suaus

Aigua calenta

Guants de goma (opcional)

Deixa el cul de la paella o olla impecable / freepik

Pas a pas per a una neteja profunda de la paella

Preparació inicial:

Retira qualsevol resta de menjar amb una espàtula de fusta o plàstic, evitant ratllar la superfície.

Renteu la paella amb aigua calenta i sabó per a plats per eliminar el greix superficial.

Aplicació de bicarbonat de sodi:

Empolvora una capa generosa de bicarbonat de sodi sobre el fons de la paella.

Assegureu-vos de cobrir completament les àrees afectades pel greix i les taques cremades.

Afegir vinagre:

Aboca vinagre blanc sobre el bicarbonat de sodi fins que reaccioni i comenci a fer bombolles.

Deixa que la barreja actuï durant 30 minuts per descompondre el greix i la brutícia.

Fregar:

Fes servir una esponja o un raspall de truges suaus per fregar suaument el fons de la paella.

El bicarbonat i el vinagre ajudaran a eliminar els residus cremats i el greix sense danyar la superfície.

Esbandida final:

Esbandeix la paella amb abundant aigua calenta.

Si queden restes, repeteix el procés o utilitza un netejador específic per al tipus de material de la paella.

Assecatge i emmagatzematge:

Assequeu completament la paella amb un drap net i suau per evitar la formació de taques d'aigua.

Guardeu la paella en un lloc sec per prevenir l'oxidació i altres danys.

i altres danys. Els experts recomanen no utilitzar paelles antiadherents en mal estat, ja que alliberen tòxics.

Consells per tenir les paelles sempre netes

Per a paelles d'acer inoxidable: Fes servir un netejador especialitzat per a acer inoxidable de tant en tant, per mantenir la brillantor i remoure taques difícils.

Per a paelles de ferro colat : Evita l'ús excessiu de sabó i aigua, pel fet que pot remoure la capa de cobriment. En lloc seu, neteja amb una mica d'oli i sal per preservar la superfície.

Per evitar l'acumulació de greix , neteja les paelles després de cada ús i evita cuinar a temperatures excessivament altes, cosa que pot causar que els aliments i el greix es cremin ràpidament.

El manteniment regular és clau per prolongar la vida útil de les paelles. Neteja profundament les teves paelles almenys una vegada al mes i fes neteges lleugeres després de cada ús. Això no només t'ajudarà a mantenir les teves paelles com a noves, sinó que també millorarà la qualitat dels àpats.

Mantenir les paelles netes i lliures de greix és essencial per a qualsevol cuina. Amb aquests senzills passos i consells addicionals, pots assegurar-te que les paelles es mantinguin en òptimes condicions per molts anys. La neteja regular no és només una qüestió de bon manteniment, sinó també una manera de gaudir més de l'art de cuinar.