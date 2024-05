Descobreix com deixar les sabatilles blanques com noves

Qui no té unes sabatilles blanques? Aquest color sol combinar amb tots els altres, així doncs, és una bona elecció a l'hora de tenir-ne un parell al nostre sabater. Però, com les hem de netejar? Aquest color, sovint queda brut per fang, pols, aigua i altres substàncies. En aquest article aprendràs a netejar-les pas a pas i fer que tornin a tenir el blanc del primer dia.

Com netejar les sabatilles blanques

Materials necessaris

Abans de començar, assegura't de tenir a mà els materials següents:

Un raspall de truges suaus o un raspall de dents vell

Bicarbonat de sodi

Vinagre blanc o peròxid d'hidrogen

o peròxid d'hidrogen Sabó suau o detergent per a roba

Un drap blanc o tovallola vella

o tovallola vella Aigua tèbia

El truc de les àvies per netejar les sabatilles blanques

Pas 1: Preparació

Abans de mullar les sabatilles, és crucial eliminar qualsevol brutícia seca o residus. Fes servir el raspall de truges suaus per raspallar suaument l'exterior de les sabatilles, prestant especial atenció a àrees on el fang o la brutícia s'han acumulat. Si les teves sabatilles tenen cordons, treu-los i renta'ls per separat en una solució d'aigua calenta amb una mica de sabó.

Pas 2: Neteja de taques

Per tractar les taques específiques, pots fer servir una pasta feta de bicarbonat de sodi i vinagre blanc. Barreja dues parts de bicarbonat de sodi amb una part de vinagre blanc per formar una pasta. Aplica aquesta barreja directament sobre les taques i deixa actuar durant almenys trenta minuts. Per taques més difícils, considera deixar la pasta durant unes hores o fins i tot, tota la nit.

Pas 3: Rentat general

Després de tractar les taques, prepara una solució de neteja barrejant aigua tèbia amb un rajolí de sabó suau o detergent. Submergeix un drap blanc o una esponja suau a la solució i esprem l'excés d'aigua. Neteja acuradament tota la superfície de les sabatilles amb el drap o esponja, assegurant-te de no xopar-les massa.

Pas 4: Esbandida

Quan hagis netejat les sabatilles, pren un altre drap net humit només amb aigua tèbia i passa per l'exterior de les sabatilles per eliminar qualsevol residu de sabó. És important no submergir completament les sabatilles en aigua, ja que això pot fer malbé alguns materials.

Pas 5: Assecatge

Col·loca les sabatilles en una àrea ben ventilada lluny de la llum directa del sol per evitar l'esgrogueïment. Omple cada sabatilla amb paper de diari o tovalloles de paper per absorbir la humitat i ajudar a mantenir la forma de les sabatilles mentre s'eixuguen.

El truc de les àvies per deixar les sabatilles ben blanques / rawpixel.com

Consells per a la cura de les sabatilles blanques

Ús de protectors: Considera aplicar un esprai protector especialment dissenyat per a calçat. Aquest pot ajudar a repel·lir l'aigua i les taques, perllongant la neteja de les sabatilles.

Considera aplicar un esprai protector especialment dissenyat per a calçat. Emmagatzematge adequat: Guarda les sabatilles en un lloc fresc i sec. Evita deixar-les a àrees on estiguin exposades al sol directe o en un ambient humit.

Guarda les sabatilles en un lloc fresc i sec. Neteja regular: Netejar les sabatilles blanques regularment pot prevenir que les taques quedin incrustades i siguin més difícils de treure. Una neteja lleugera després de cada ús pot marcar una gran diferència.

Netejar les sabatilles blanques regularment pot prevenir que les taques quedin incrustades i siguin més difícils de treure. Evitar rentadores: Encara que pot ser temptador simplement llançar les sabatilles a la rentadora, aquest mètode pot ser massa agressiu per a alguns materials i podria danyar la sabata.

Mantenir les sabatilles blanques brillants no ha de ser una lluita constant. Amb les eines adequades i una mica de manteniment regular, pots assegurar-te que les teves sabatilles preferides romanguin tan fresques com el dia que les vas comprar. Aquesta guia no només t'ajudarà a netejar les sabatilles, sinó que també et proporcionarà els coneixements per cuidar-les adequadament, garantint que sempre llueixin perfectes.