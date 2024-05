Vols saber com perdre pes caminant?

Tens ganes de perdre pes, però no vols fer un esport d'alta intensitat? No et preocupis, caminant també et pots aprimar; tot i que, els quilos que perdràs dependran de diversos factors com el pes corporal, la intensitat del pas i la condició física general. En aquest article t'expliquem com maximitzar la crema de calories caminant. Així doncs, a què esperes per posar-te en forma?

Per cremar calories de manera efectiva mentre camines, es recomana mantenir una velocitat que et permeti parlar, però no cantar. Això generalment es tradueix en una caminada de ritme moderat a ràpid. La velocitat mitjana per obtenir beneficis de pèrdua de pes sol ser d'entre 5 i 6,5 quilòmetres per hora.

Temps mitjà per caminar un quilòmetre

Sovint una persona en condicions físiques normals, per caminar un quilòmetre a una velocitat moderada pot trigar aproximadament entre uns 10 i 12 minuts. Tot i això, si el teu objectiu és aprimar-te, intenta accelerar el pas.

Aquí et deixem alguns punts a considerar:

Incrementa la intensitat: Caminar a un ritme més ràpid pot reduir el temps necessari per completar un quilòmetre i augmentar la quantitat de calories cremades. Un pas accelerat pot fer que triguis entre 8 i 10 minuts per quilòmetre.

Caminar a un ritme més ràpid pot reduir el temps necessari per completar un quilòmetre i augmentar la quantitat de calories cremades. Varia la teva rutina: Inclou intervals de caminada ràpida o incorpora pujades i baixades si és possible. Això fa que augmenti la despesa calòrica.

Inclou intervals de caminada ràpida o Això fa que Utilitza un podòmetre o una app de fitness: Aquests dispositius o aplicacions poden ajudar-te a mesurar la teva velocitat i distància amb precisió, cosa que et permet ajustar el teu ritme segons sigui necessari.

Com més de pressa caminis, més pes perdràs / freepik

Beneficis de caminar per a la pèrdua de pes

Crema de calories: Caminar a un ritme ràpid pot fer-te cremar entre 70 i 100 calories per quilòmetre, depenent del teu pes i la teva velocitat.

Caminar a un ritme ràpid depenent del teu pes i la teva velocitat. Millora cardiovascular: A més de la pèrdua de pes, caminar millora la salut cardiovascular i augmenta la resistència.

A més de la pèrdua de pes, Accessible i segur: Caminar és una activitat de baix impacte, cosa que significa que és suau amb les articulacions i adequada per a gairebé tots.

Consells per mantenir la motivació en caminar

Estableix metes clares: Tenir objectius específics et pot ajudar a mantenir-te motivat i compromès amb la teva rutina de caminada.

Tenir objectius específics amb la teva rutina de caminada. Caminada en grup o amb amics : Això pot fer l'activitat més agradable i és més probable que t'enganxis a un pla si tens companyia.

: Això i és més probable que t'enganxis a un pla si tens companyia. Varia els escenaris: Canvia les rutes habituals per mantenir l'interès. Explora parcs, barris o camins naturals.

En adherir-te a una rutina regular de caminada i seguir aquests consells, no només podràs aprimar-te, sinó també millorar la teva salut general de manera significativa. Així que, posa't les sabates i comença a caminar cap a les metes de salut i benestar!