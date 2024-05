Els millors trucs per netejar les mosquiteres i deixar-les preparades de cara a l'estiu

Amb l'arribada de les altes temperatures, els insectes com mosques i mosquits comencen a aparèixer a casa nostra. Encara sort que hi ha mosquiteres molt fàcils de col·locar en finestres i portes per evitar que aquests molestos visitants causin majors problemes.

Ara bé, les mosquiteres acumulen pols i cal netejar-les de manera periòdica. Quina és la millor manera de deixar com a noves les mosquiteres que tenim a casa?

Què necessites per netejar les mosquiteres i com procedir

Encara que has de tenir en compte el material amb què estan fabricades les mosquiteres a l'hora de netejar-les, n'hi ha prou amb una esponja humida i una mica de sabó líquid en aigua tèbia. Aquesta barreja, que pots fer en un recipient de plàstic, es pot fer servir tant amb l'esponja com amb un raspall suau. Per al marc i els cantons de les mosquiteres, empra una baieta tradicional.

Si la mosquitera és desmuntable, primer extreu-la de la finestra i porta-la fins al jardí per humitejar-la en aigua amb sabó líquid. Deixa-la assecar durant una estona i torna-la a col·locar a la finestra.

En canvi, si la mosquitera és fixa, utilitza un drap per assecar la humitat, un fregall i una barreja d'aigua i sabó tebi. L'única diferència és que aquestes mosquiteres no són desmuntables, per tant pots necessitar més temps i esforç.