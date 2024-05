L'error que no has de cometre quan netegis els vidres

Netejar els vidres és una de les feines més avorrides i complicades de totes les que engloba la neteja de la casa.

A moltes empreses, cal recórrer a experts en aquest camp perquè els vidres quedin com nous, sense taques i gotes d'aigua adherides i gairebé impossibles d'eliminar. Tot i això, en molts casos aquest problema parteix d'un error que molts de nosaltres cometem.

L'ERROR TAN COMÚ QUE COMETS EN NETEJAR ELS VIDRES DE CASA

Segur que quan neteges els vidres, ensabones amb qualsevol producte especialitzat la superfície i després passes una baieta o un fregall per la part tova. Això, però, l'únic que genera és que el vidre s'embruti encara més, havent de tornar a netejar-lo en pocs dies.

Per això, el consell de @falcon.products, un compte especialitzat en tot tipus de productes i disponible a TikTok, és deixar d'ensabonar els vidres i humitejar un drap net. Després hauràs d'assecar-lo amb paper de cuina per eliminar qualsevol resta de producte de neteja. D'aquesta manera, les finestres brillaran com el primer dia.