T'atreveixes a provar un truc per eliminar les taques del cuir?

Els remeis casolans estan de moda i no és per menys. Amb productes de tota la vida podem acabar solucionant problemes de la llar o fins i tot, millorar la nostra aparença o la nostra salut. És qüestió d'aprendre quins són aquests productes o superaliments. En aquest cas, et portem un remei casolà que et deixarà fascinat. Estàs cansat de no poder treure certes taques de les peces de cuir?

La crema amb llimona

La crema de mans Nivea sempre ha estat una de les més consumides i no és per menys, ja que les seves propietats per a la cura de la pell són immenses. Sol hidratar moltíssim. Doncs en aquest cas, aquesta crema serà la solució per a les taques difícils de la roba.

El cuir és un teixit molt utilitzat i més ara, que està de moda. Podem trobar roba, articles de la llar, etc. Doncs gràcies a la combinació de llimona amb crema Nivea podem acabar amb les taques i deixar-lo com nou.

Neteja el cuir amb Nivea / -

Tant se val que el cuir sigui autèntic o sintètic, aquest material s'ha de cuidar molt bé per tal que mantingui un bon aspecte, durabilitat i brillantor.

Abans de provar-ho en una part gran, agafa una petita àrea poc visible i aplica la barreja: una mica de suc de llimona amb Nivea. Si el resultat és favorable, ja pots fer-lo servir per a àrees més grans.