Un oasi per a la socialització de la gent gran

El centre de dia Pi i Sunyer de Roses pertany a la Cooperativa Vigo SCCL, una entitat d’iniciativa social i sense ànim de lucre amb una experiència de més de 32 anys en el sector. A banda del centre de dia, la cooperativa disposa de residència assistida, servei d’àpats a domicili i servei d’habitatges.

El centre de dia Pi i Sunyer és un servei diürn obert de dilluns a diumenge (de 8:30 a 19:30 hores) dirigit a persones grans que viuen a casa seva, on poden socialitzar i d’aquesta manera evitar la soledat, a més de mantenir el seu benestar físic i psicològic a través d’activitats grupals i individuals. El centre de dia dona molta importància al manteniment, tant físic com cognitiu, així que es realitzen activitats físiques i cognitives diàriament.

Les activitats, tant lúdiques com terapèutiques, estan organitzades per un equip de professionals especialitzats que supervisen i modifiquen en funció de cada usuari per poder donar una atenció el més personalitzada possible. Dins les activitats terapèutiques, hi ha tallers de memòria, quines, jocs de taula, jocs d’estimulació cognitiva o manualitats. Com a activitats lúdiques es programen balls, concerts, dinars a la fresca, excursions i sortides culturals, o sortides a la platja durant l’estiu.

El centre entén que és «un gran canvi per a la persona». Per aquest motiu, respecten el seu ritme d’adaptació al centre, facilitant l’horari tant com sigui necessari. Així doncs, l’horari d’entrada i sortida del centre el decideix el propi usuari o la família.

L’equipament també compta amb un servei de cuina propi dins l’espai residencial, on s’ofereix la possibilitat de realitzar tots els àpats al centre i amb dietes personalitzades. També disposen de banys geriàtrics totalment adaptats i ofereixen la possibilitat de realitzar o supervisar la dutxa als usuaris.

Servei de transport adaptat

El centre també ofereix la possibilitat de contractar un servei de transport adaptat, que recull a l’usuari a la porta del seu domicili al matí i el retorna a la tarda. Actualment compten amb dues rutes: una a l’interior de Roses i una segona que surt des de Vilajuïga i passa per Pau i Palau-saverdera.

Estar més temps a casa

El centre Pi i Sunyer proporciona totes les atencions especialitzades que necessiten les persones grans amb diversos graus de dependència física o cognitiva, així com també ofereixen suport a les famílies. Es tracta d’una gran opció perquè les persones grans puguin seguir vivint a casa seva i no es desvinculin del seu domicili i entorn de referència, evitant o posposant l’ingrés a una residència el major temps possible. Per a més informació trucar al telèfon 972 150 778 o enviar un mail a residencia@coop-pisunyer.com.