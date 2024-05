Si eixugues així els teus vasos faran mala olor: fes-ho d’aquesta manera

Igual d’important és rentar bé els vasos que s’utilitzen durant els menjars que eixugar-los. Moltes vegades, es deixen les copes de cap per avall, donant per fet que així cauran les gotes d’aigua restants i s’eixugaran més ràpid. No obstant, tal com han reportat diversos perfils dedicats a compartir ‘tips’ de neteja, aquest detall pot tornar-se en contra nostre i donar peu tant a l’aparició de males olors como de bacteris.

En canvi, si ens referim a la posició dels vasos a l’hora de guardar-los a la seva prestatgeria o calaix, sí que és important fer-ho de manera que quedin de cap per avall, ja que, en cas de no ser així, podem exposar-nos innecessàriament a una sèrie de riscos per a la nostra higiene i salut.

Error molt freqüent

La irrupció de noves plataformes com TikTok ha permès que usuaris de tot el món comparteixin certs coneixements sobre seqüències quotidianes que probablement no s’estiguin realitzant de la millor manera. Una d’aquestes pràctiques és la col·locació dels vasos perquè aquests s’eixuguin. Gràcies a usuaris com @masnatural0, s’ha deixat evidència que, com es descriu en el vídeo, «sempre has eixugat malament els teus vasos».

El motiu d’aquest error és que posant de cap per avall els vasos molls es contribueix a la formació d’acumulacions d’aigua per mitjà de les gotes que van caient. Aquest escenari no només provoca l’aparició de pudors, sinó que comporta la proliferació de bacteris. La solució a aquest problema és ben fàcil: col·locar els vasos o copes de cara amunt perquè la poca aigua que quedi després de rentar-les s’evapori per si sola sense deixar cap rastre.

Al guardar-los, al contrari

A l’hora d’emmagatzemar els vasos o copes nets al seu lloc, passa al contrari que durant l’assecatge. Amenaces com l’acumulació de pols, paràsits o humitats als nostres armaris ens obliguen a guardar aquests recipients de cap per avall, de manera que quedin protegits d’aquests factors abans de tornar a utilitzar-se.