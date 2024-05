El truc perquè les teves plantes floreixin en una setmana

Tenir plantes a casa ens aporta grans beneficis al nostre dia a dia. Les plantes netegen l'ambient i regulen la humitat, a més a més són capaces d'eliminar les espores de floridura. Els experts indiquen que tenir plantes a casa nostra redueix el soroll i tenir-ne cura, potencia la concentració. Tot i això, fer que floreixin pot resultar complicat.

Moltes plantes triguen a florir o directament, no ho fan. Poden existir diversos motius perquè això passi, però hi ha un truc que et servirà com a remei per intentar solucionar-ho. Aquesta tècnica és senzilla i ecològica però, sobretot, és econòmica de fer i pots fer-la a casa.

Hi ha un ingredient que segurament tinguis a la cuina i que no sàpigues que pot resultar la clau per solucionar el trastorn de creixement de la teva planta. L'aliment en qüestió és l'ou. Bé, més aviat les closques, per la qual cosa podràs fer aquesta pràctica sense sortir a comprar o gastar diners.

Quan cuinem un ou solem llençar les closques, però aquestes resulten molt beneficioses per a la salut de les nostres plantes. Aquests residus alimentaris es poden utilitzar picant-los en petits trossos que després incorporarem entre la terra del nostre test, just abans de regar-lo.