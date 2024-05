L'OCU es pronuncia: És millor la llet sencera o la semidesnatada?

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha dut a terme una nova anàlisi d'un dels productes bàsics més consumits a les llars catalanes: la llet. En aquesta ocasió, el focus s'ha posat a la llet sencera, que és consumida pel 20% de les llars.

L'OCU ha volgut recordar que, encara que la llet semidesnatada és la més popular, “nutricionalment la llet sencera és més completa”. A més, assenyalen que estudis recents indiquen que "el greix de la llet sencera no incideix en l'augment del colesterol", dissipant temors comuns entre els consumidors.

La llet sencera és una font significativa de calci, minerals i vitamines A i D, essencials per al metabolisme de nens, dones i gent gran. Tot i el seu major contingut en greix, que només representa un 3,5% del volum total, un got de 200 ml de llet sencera conté aproximadament 126 calories, cosa que no hauria de ser motiu de preocupació. L'OCU destaca la importància d'aquests nutrients i la contribució a una dieta equilibrada.

A l'anàlisi, l'OCU va examinar 37 marques de llet sencera en bric disponibles a tot el país. Els resultats mostren una notable millora en la qualitat de la llet a l'estat espanyol. No es van detectar additius com aigua afegida, sèrums de formatgeria, permeats ni llet en pols reconstruïda, i tampoc no es van trobar problemes d'higiene.

Les diferències principals entre les marques analitzades rauen en el tractament tèrmic, la conservació prèvia i el valor nutricional de cada producte. A més, un panell de tastadors professionals va avaluar el sabor de cada llet.