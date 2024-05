Cinc plantes per foragitar els mosquits de casa aquest estiu

La primavera és època de pluges i comencen a pujar les temperatures. Els dos factors són el còctel ideal perquè apareguin els mosquits, aquests insectes molestos que ens vampiritzen durant les nits d’estiu.

El més habitual és utilitzar insecticides i productes químics per acabar amb ells i evitar les picades molestes que provoquen, però hi ha gent que prefereix les coses naturals.

I, sense que siguin la panacea, hi ha cinc plantes que poden ajudar a mantenir els mosquits a ratlla:

Citronel·la

De la família de les gramínies, la citronel·la és una planta oriünda de l’Índia, que pot arribar a fer 1,5 metres. Té una gran capacitat d’adaptació a l’ambient i no requereix gaires cures ni condicions gaire especials, tot i que no suporta bé l’excés d’humitat. L’olor de la citronel·la emmascara altres olors que són atractives per als insectes –tant mosquits com mosques o vespes– i evita que s’acostin.

Lavanda

De la família de les lamiàcies, és originària del Mediterrani occidental. De fet, a l’antiga Grècia ja s’utilitzava amb finalitats curatives, aromàtiques i relaxants. Pot arribar a fer 60 cm aproximadament i té una gran capacitat d’adaptació, ja que s’aconsegueix en llocs tan dispars com França, Espanya, Bulgària, l’Argentina, el Japó o l’Índia. Gràcies a la seva intensa i penetrant olor, repel·leix arnes, puces, mosques i mosquits.

Romaní

Pertanyent a la família ‘Lamiaceae’ i nadiua de la regió mediterrània, la planta del romaní és també, igual que la lavanda, una vella coneguda dels grecs i els romans. Pot arribar a una alçada de fins a tres metres i repel·leix els mosquits i una àmplia varietat d’insectes nocius per als cultius.

Alfàbrega

Herba aromàtica anual de la família de les lamiàcies nativa de les regions tropicals de l’Àfrica central i el sud-est asiàtic. Arriba a fer entre 30 i 45 centímetres i, com també passa amb la citronel·la, l’olor intensa que desprèn és la que fa de barrera natural perquè mosques i mosquits evitin acostar-s’hi.

Piretre

De la família de les asteràcies i nadiua de Dalmàcia (Croàcia), les flors piretrines són semblants a les margarides, amb flors blanques vistoses, roses o vermelles, i arriben a una alçada de 60 cm. Són molt efectives contra una àmplia gamma d’insectes, entre els quals els mosquits, i l’avantatge principal és la seva baixa toxicitat per als animals de sang calenta, incloent-hi l’home. Les piretrines ataquen el sistema nerviós de tots els insectes, i inhibeixen les femelles de mosquits de picar. Quan no hi són presents en quantitats fatals per als insectes, continuen funcionant com a repel·lent contra ells.

Cal tenir en compte, però, la quantitat de «monoterpens [compostos aromàtics que tenen les plantes] que alliberen i l’espai», apunta el doctor Sergi Munné-Bosch, catedràtic del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la Universitat de Barcelona. És a dir, especifica, «no es pot pretendre posar un ramell de lavanda en una habitació i que el mosquit no ens piqui, perquè el que farà és esquivar el ramell i picar-nos igual», assenyala.

Munné-Bosch concreta que la concentració i l’espai en què se situï la planta hi té molt a veure i que, per descomptat, és «molt més efectiu posar-se directament el repel·lent a la pell».

Una bona idea és fer olis essencials amb una d’aquestes cinc plantes antimosquits i untar-se’ls. Però cal tenir en compte també la capacitat d’adaptació dels insectes, que també evolucionen i els mosquits poden acabar, a llarg termini, acostumant-se a l’olor d’aquests repel·lents», conclou el doctor en Biologia.