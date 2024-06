Mosquits, paneroles i paparres: les plagues d'estiu s'avancen a Catalunya

El canvi climàtic i la pujada global de les temperatures, a més d'un avançament de la calor cada cop més accentuat, han fet que les plagues d'estiu s'avancin dos mesos. Ho ha explicat el vicepresident de l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental, Andreu García, que ha indicat que l'entitat fa setmanes que està actuant per evitar la proliferació de certs insectes com el mosquit tigre o les paneroles del clavegueram. A més, ha vaticinat que "continuarà la tendència a la desestacionalització" i ha avisat que aquests canvis han fet que els cicles biològics de les espècies s'accelerin i hi hagi més reproduccions. Tot plegat, "sumat a les resistències als productes biocides", està fent que les plagues siguin cada cop més abundants.

Andreu García ha assegurat que tot fa preveure que les paneroles i els mosquits tigres "continuaran apareixent amb força aquest estiu”. Ha explicat que tot i que la panerola del clavegueram més habitual és l’americana, la de color marró, també es preveu la proliferació de l’oriental, de color negre. Pel que fa a l’alemanya, rossa i més petita que les anteriors, ha dit que és més usual a l’interior dels habitatges, especialment a les cuines, i en l’àmbit de la restauració.

Mosquit tigre, l’insecte que en té prou amb poca aigua per aparèixer

D’altra banda, l’Associació Catalana d’Empreses de Salut Ambiental ha indicat que malgrat la sequera i l’emergència hídrica, aquest estiu tornarà a haver-hi plagues de mosquit tigre. Garcia ha dit que se’n va començar a detectar després de les pluges de finals d’abril i del mes de maig. “Fins i tot en un context de poques precipitacions, el mosquit tigre viu i s'aprofita de l'activitat humana perquè en té prou amb petites acumulacions d’aigua per completar el seu cicle vital i reproduir-se”, ha apuntat García.

Pel que fa al mosquit comú, la seva aparició estarà condicionada a les pluges més abundants i es concentrarà sobretot en aquelles zones on puguin produir-se aquestes precipitacions, ja que necessiten força més aigua per reproduir-se. També hi haurà mosquit comú en zones amb grans masses d’aigua, prop de rius, llacs o estanys.

Les xinxes de llit, una plaga associada al turisme i als moviments internacionals

Per altra banda, García ha afirmat que l'arribada massiva del turisme durant els mesos d’estiu i la mobilitat internacional de persones i mercaderies, fan augmentar les possibilitats d’aparició de les xinxes de llit. “Són força difícils d’eliminar”, ha advertit.

Una nova paparra que afecta Catalunya

A més, ha dit que darrerament s’han detectat plagues d’una nova especia de paparra a les zones periurbanes de les demarcacions de Barcelona i Tarragona. Es tracta de la Hyalomma lusitanicum, que pot ser portadora de patògens. Garcia, però, ha emès un missatge de tranquil·litat: “De tots els individus d’aquesta espècie que s’han trobat i analitzat a Catalunya, cap era portador del virus de la febre hemorràgica de Crimea-Congo, el patogen que hi pot ser present”.

Una paparra, en una imatge d'arxiu. / EFE

Les rates, una plaga urbana de tot l’any

A diferència dels casos dels insectes, les rates són mamífers, animals de sang calenta, per la qual cosa la temperatura exterior no influeix en la seva aparició i poden estar actives i ser reproductives tot l’any. La rata grisa, la comuna, es troba principalment en entorns urbans i pot desplaçar-se fins a una distància de 50 metres per cercar aliment o aigua. Amb tot, García ha explicat que cada cop és més habitual la presència de rata negra, que tradicionalment solia trobar-se al camp. Aquesta espècie escala més fàcilment i pot pujar les parets amb l’ajut de cablejats, sortints o petites esquerdes dels edificis.

Futures amenaces

El canvi climàtic i la globalització han portat o portaran noves espècies d’insectes a Catalunya que poden convertir-se en plaga en un futur proper. Les més destacades són les següents: Panerola de banda marró, coneguda també com a panerola dels mobles, que ja s’ha localitzat a Catalunya. Tot i que les infestacions són encara disperses, s’espera que en els propers anys s’estengui. Per altra banda, la Panerola del Túrkistan, que tot i que no sol trobar-se en interiors, sí que habita prop dels edificis on puguin trobar refugi. El Mosquit de la febre groga, del qual ja se n’han trobat exemplars a l’Estat espanyol, és millor vector transmissor de malalties i té més tendència a entrar als domicilis que el mosquit tigre.