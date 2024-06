Revista la butxaca: aquestes monedes de 2 euros podrien valer fins a 5.000 euros

Les monedes commemoratives tenen el mateix valor material, però se li atribueix un valor col·leccionista que de vegades pot resultar de gran quantia. El Banc Central Europeu apunta que els països de la zona euro poden emetre fins a dues monedes commemoratives de 2 euros anualment. De fet, només aquest tipus de monedes poden ser utilitzades amb aquest objectiu.

El disseny especial d'aquestes monedes es troba en una de les cares, que commemora amb un símbol un esdeveniment o tema particular. Aquestes monedes estan fetes d'un material diferent de les que solen estar en circulació. A més, la seva fabricació és limitada, fet que amb el temps fa que es multipliqui el seu valor. Alguna d'aquestes monedes de dos euros arriben als 5.000 euros.

A Lituània van encunyar una moneda de 2 euros commemorant la importància de la Biosfera Zuvintas, en algunes pàgines està taxada en 2.000 euros. La moneda de la Torre a Montecarlo pot superar els 1.000 euros. El 2007, es va realitzar una tirada de 20.000 peces amb motiu de la mort de la princesa Grace Kelly, amb un preu de 2.500 a 3.000 euros.

Per calcular el preu d'una moneda antiga, el millor és acudir a un expert en numismàtica. En aquests llocs, es pot consultar la millor taxació possible. A més, és recomanable utilitzar diferents cercadors d'internet i venda de segona mà per veure que es paga al mercat.