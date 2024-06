Utilitza paper de forn a les paelles: el resultat et sorprendrà!

Conèixer mètodes de neteja casolans, efectius i que et facin estalviar uns euros, sempre és necessari. Les xarxes socials ens estan ajudant molt a l'hora de compartir trucs molt efectius. En aquest cas et venim a mostrar un truc que et deixarà fascinat: utilitzar paper de forn per cuinar sense embrutar res. Sabies que amb ell, a més, pots netejar la mampara del bany? Descobreix els beneficis d'utilitzar paper de forn a la cuina.

Les utilitats del paper de forn

I és que el paper de forn, atès que aguanta grans temperatures, és perfecte per cuinar aliments a la paella amb l'avantatge que no embrutaràs res. I és que només has de cobrir la paella amb paper de forn quan la posis a la vitroceràmica. I sobre el paper pots abocar l'oli amb què cuinaràs i els mateixos aliments. Veuràs que la calor passa als aliments de la mateixa manera que si no tinguessis el paper de forn. Això sí, només es tacarà el paper de forn i la paella quedarà impol·luta.

I no només això, també esquitxarà molt menys que si no tinguessis el paper de forn. Aquí pots veure el truc en funcionament gràcies al tiktoker mividaconcarismaa:

El paper de forn, també conegut com a paper per enfornar o paper de pergamí, és un producte indispensable a la cuina moderna, especialment a la rebosteria i el forn. Aquest paper està dissenyat per suportar altes temperatures i evitar que els aliments s'enganxin a les superfícies de cocció, facilitant així el procés de fornejat i posterior neteja.

Aquest tipus de paper està recobert amb una capa de silicona o un agent antiadherent similar que li confereix les propietats distintives. Aquesta capa fa que el paper sigui resistent a la calor i li permet suportar temperatures que solen assolir fins als 220-250 graus Celsius, depenent del fabricant. El revestiment antiadherent evita que els aliments s'adhereixin al paper, cosa que resulta en una cocció més uniforme i un desemmotllament més fàcil.

El paper de forn té múltiples aplicacions a la cuina

A la rebosteria, s'utilitza comunament per folrar motlles i safates, cosa que facilita l'extracció de pastissos, galetes i altres productes fornejats sense que es trenquin o esmicolin. A més, s'utilitza per cuinar aliments com pizzes, pans i vegetals, assegurant que no s'enganxin a la safata i que es cuinin de manera uniforme.

El paper de forn també és ideal per a tècniques de cocció a la papillota, en què els aliments s'emboliquen al paper i es cuinen al vapor en el seu propi suc, retenint sabors i nutrients. Aquesta tècnica és especialment popular per cuinar peixos i verdures.

L'ús del paper de forn presenta diversos avantatges

En primer lloc, facilita la neteja d'utensilis de cuina, ja que evita que els aliments s'adhereixin a les safates i els motlles. Això estalvia temps i esforç en la neteja posterior al fornejat.

A més, el paper de forn contribueix a una cocció més saludable, pel fet que redueix la necessitat d'afegir-hi greixos i olis per evitar que els aliments s'enganxin. Això pot resultar en menjars amb menor contingut calòric i menys greixos saturats.

Deixa d'embrutar gràcies al paper de forn / freepik

Un altre avantatge significatiu és la prevenció de la transferència de sabors i olors entre els aliments i les superfícies de cocció. Això és particularment útil quan s'enfornen diferents tipus d'aliments en una mateixa safata.

Sostenibilitat

En els darrers anys, hi ha hagut un interès creixent en la sostenibilitat i l'impacte ambiental dels productes d'un sol ús, inclòs el paper de forn. Molts fabricants han començat a produir versions biodegradables i compostables del paper de forn, utilitzant recobriments a base de silicona natural en lloc de derivats del petroli.

El paper de forn és una eina versàtil i essencial a la cuina que ofereix nombrosos avantatges, des de facilitar la neteja fins a millorar la qualitat de la cocció. El seu ús adequat pot contribuir a una cuina més eficient i saludable, i amb les opcions ecològiques disponibles també pot ser una elecció responsable per al medi ambient.