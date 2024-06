Viral: les 6 normes de la Universitat de Harvard per aconseguir el benestar i la felicitat

La recerca d'una vida plena i satisfactòria ha portat moltes persones a desitjar la felicitat a la feina. Atès que passem una gran part de les nostres vides a l'entorn laboral, és crucial sentir satisfacció i benestar en les nostres activitats diàries per mantenir un bon estat emocional i mental.

Recentment, uns estudis de Harvard han identificat diverses estratègies que poden ajudar a assolir aquesta felicitat a la feina.

Per ser feliç a la feina, no es tracta només de tenir una feina que ens brindi estabilitat, sinó de crear un ambient on el creixement, l'aprenentatge i la sensació de ser valorats siguin possibles. Això implica sentir-se motivat i compromès amb les nostres tasques, formar vincles forts amb els col·legues i mantenir un equilibri saludable entre la vida laboral i el personal.

Un estudi de Harvard ofereix sis consells clau per aconseguir el benestar a la feina. Primer, trobar sentit a la nostra feina és fonamental, segon, entendre com la nostra tasca contribueix al benestar dels altres o s'alinea amb els nostres valors personals augmenta la satisfacció. Tercer, desenvolupar bones relacions amb els companys de feina pot millorar la productivitat i la joia. Quart, la gratitud i el reconeixement són essencials per millorar el nostre benestar laboral. Cinquè, cercar oportunitats de creixement i desenvolupament personal fa que la nostra relació amb el treball sigui més positiva. Sisè, és important trobar un equilibri entre la feina i la vida personal, dedicant temps a activitats fora de làmbit laboral.

El paper de les empreses és crucial per tenir empleats feliços. Moltes organitzacions reconeixen la importància del benestar i la satisfacció dels treballadors per augmentar la productivitat i millorar l'ambient laboral. Polítiques de treball flexibles, suport a l'equilibri entre la vida personal i laboral i les oportunitats de desenvolupament professional són algunes de les estratègies implementades. Un estudi de Harvard i Gallup destaca que els empleats feliços augmenten la productivitat en un 30%, incrementen les vendes en un 37% i redueixen la rotació de personal en un 50%. Per assolir aquests objectius, els departaments de RRHH han de conèixer bé els seus empleats, fomentar un ambient de diversió, escoltar les seves necessitats, celebrar èxits i oferir beneficis adequats.