Aquest nom de nena només el tenen 5 persones a tot Catalunya

Gràcies a l'Institut Nacional d'Estadística (INE) podem conèixer curiositats sobre els noms que es fan servir i la seva freqüència. Aquest organisme recopila totes les dades relatives als noms d'home i dona, de nen i de nena, i elabora diferents estadístiques que es tradueixen com una mena de símbol cultural i de moda al nostre país.

Redacció

Tlay, el nom d'origen àrab molt poc habitual a Catalunya

Coneixes alguna nena o dona que es digui Tlay? És un nom molt poc comú a Catalunya, on hi ha menys de 5 nenes que hagin estat anomenades amb aquesta paraula. Es tracta d'un nom d'origen àrab que, segons recull El Español, es continua fent servir per arrelament familiar.

Aquest diari ha parlat amb Tlay, una professora d'infantil i primària i futbolista federada de futbol sala, i aquesta ha explicat per què els seus pares van decidir anomenar-la d'aquesta manera: "així es deia la mare del meu pare", però per ara no coneix ningú més amb aquest nom.

Evidentment, en la freqüència que hi ha darrere del nom Tlay hi ha una qüestió cultural que no se'n pot separar. Parlem d'un nom d'origen àrab molt arrelat en algunes famílies, per això hi ha menys de 5 persones a Catalunya que s'anomenin així.