El centre de Girona es converteix aquest dissabte 8 de juny en un gran centre comercial a l'aire lliure

Aquest pròxim dissabte 8 de juny els principals carrers del centre de Girona es convertiran en un gran aparador a l'aire lliure amb la celebració d'una nova edició de la botiga al carrer organitzada per Girona Centre. Inicialment, l'activitat s'havia de fer dissabte passat, però l'amenaça d de pluja va obligar a suspendre-la. Al llarg de tot l’eix comercial de la ciutat hi haurà distribuïdes les parades comercials concentrades als carrers Migdia, Pare Claret, avinguda Jaume I, la Rambla, Santa Clara, carrer Nou, Hortes, i plaça Catalunya. Hi participaran unes vuitanta botigues, majoritàriament del sector de la moda i complements, però també d’altres sectors com joieries, òptiques, alimentació, entre altres. L'horari serà de les 9.30h a les 20.30h.

La voluntat és atreure la compra i dinamitzar els carrers en plena campanya de primavera-estiu.

El cartell de la Botiga al Carrer d'aquest any. / DdG

Els establiments participants són els següents:

CARRER MIGDIA

Carles Falcó

Esports Parra

Geox

Imma Nens

Magatzems La Palma

Mickey Montse

Morgan

Muy Mucho

Nuduka In

Multiòpticas-Òptica Solà

Peacok

Geox

Sava Barcelona

Sp Workshop

Vista Òptica Girona

Wethhem Jewels

Mamaa Maternitat

CARRER SANT ANTONI MARIA CLARET

Aire de Girona

Blonda

BO3

Colonial

Metropolis

Peacock

JAUME I

Onix Ell

RAMBLA

Calçats Giralt

Casa Pijaume

Safire Real Estate

Subirats & Mányic Provisions

Sempervirens

CARRER HORTES

Clodette

Tua Misura

CARRER SANTA CLARA

Change Lingerie

Comalat Dona

Dàlia

Drapps

Freixa

GI Sac

Guitare

Joieria Ramírez de Cartagena

Llafrank Complements

Metropolis

Multiòpticas-Solà

Pomes Fruiteria

Ribes

Scarlata Collection

Somis

Toni Pons

Unaunica

PLAÇA CATALUNYA

Hortensia

CARRER NOU