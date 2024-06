L'avís d'una nutricionista als qui guarden la llet a la nevera

La llet és un dels aliments bàsics en l'alimentació de molts gironins, ja que aporta molts beneficis al cos. Ajuda a mantenir una dieta equilibrada i és una de les begudes més nutritives i fonamentals a l'hora de protegir els ossos.

Només afegir a la dieta un got de llet, aportarà múltiples propietats que beneficiaran el cos, ja que aporta calci, magnesi, potassi i proteïnes. A més, ajuda a prevenir malalties com l'osteoporosi, la diabetis o l'obesitat.

La Societat Espanyola de Nutrició Comunitària (SENC) recomana als més joves prendre entre 2 i 3 gots de llet al dia. Pel que fa als adults, comenten que haurien de prendre entre dues i quatre racions al dia de productes lactis, ja sigui iogurt, formatge o llet.

La doctora en Farmàcia i nutricionista Boticaria García, que col·labora en diferents programes de televisió com 'Zapeando', ha publicat a Instagram un vídeo en què explica si és correcte guardar la llet a la nevera.

"Aclarirem això d'una vegada per totes. Per començar, la llet crua no s'ha sotmès a cap tractament de calor per sobre dels 40 graus. La llet fresca s'ha pasteuritzat i aquesta és la que veiem a les neveres del súper i es pot conservar en fred dos o tres dies”, apunta.

Boticaria afegeix que la llet "més comuna", que és l'esterilitzada, coneguda com a UHT, "és un tractament tèrmic superior a 100 graus, i que es pot emmagatzemar al tetrabrik, o sigui, que la podem tenir a casa sense fred" .

Per tant, l'experta assegura que la llet fresca sempre ha d'estar a la nevera, la UHT en fred un cop s'ha obert, i la llet crua no s'hauria de guardar a la nevera.