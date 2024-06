Els remeis casolans per acabar amb la floridura del bany

El bany és una zona molt concorreguda i, per això, s'ha d'higienitzar més sovint. Tot i fer una bona neteja, a vegades, a conseqüència de la humitat, pot aparèixer floridura a les parets o a altres zones del bany. Reconèixer-la sol ser bastant senzill, ja que apareix en forma de decoloració a les parets o taques fosques. En aquest article aprendràs a eliminar la brutícia i la floridura del bany amb diversos remeis casolans.

Per poder eliminar-la, hi ha remeis i mètodes casolans que són molt útils per deixar el nostre bany el més net possible. L'aigua oxigenada és ideal per resoldre aquest problema, eliminar-la del tot i prevenir d'una possible aparició en el futur.

Aquests són els ingredients per eliminar la floridura

A l'hora d'eliminar la floridura a la dutxa amb aigua oxigenada, hi ha uns ingredients que ens serviran de gran ajuda:

Aigua oxigenada

Una ampolla d'esprai

Un raspall de truges suaus o una esponja lleugerament abrasiva

L'aigua oxigenada que cal utilitzar per a aquest truc és aigua oxigenada al 3%, és a dir, la de deu volums que s'utilitza per a l'ús domèstic.

Preparació

Prepareu una solució diluint una part de peròxid d'hidrogen amb dues parts d'aigua. Ajustar la quantitat en funció de la quantitat de floridura que es vulgui eliminar. Abocar la solució de peròxid d'hidrogen al polvoritzador i agitar suaument per barrejar els dos ingredients.

Polvoritzar una quantitat generosa de la solució sobre les zones afectades per la brutícia, assegurant-se de cobrir totes les superfícies afectades. Deixeu actuar el peròxid d'hidrogen durant uns 30 minuts i, a continuació, agafeu un raspall o una esponja i fregueu les superfícies amb molt de compte. Aclariu diverses vegades amb aigua neta per eliminar les restes de floridura i aigua oxigenada.

La floridura pot adquirir una tonalitat molt lletja / freepik

Altres solucions

A part de l'aigua oxigenada, hi ha altres remeis naturals per eliminar la floridura de la dutxa. El primer té a veure amb l'ús del bicarbonat sòdic. La seva acció abrasiva és perfecta per eliminar les floridures més rebels. Per poder-ho aconseguir, haurem de fer una pasta espessa barrejant una cullerada de bicarbonat de sodi i aigua fins a obtenir una consistència de gel. Després, s'aplica la pasta sobre la floridura, es deixa actuar uns 30 minuts i, a continuació, freguem amb un raspall o esponja.

El segon remei té com a protagonista el vinagre. Per utilitzar aquest mètode, només cal posar el vinagre blanc sense diluir en un polvoritzador i ruixar-lo generosament sobre les zones afectades per la floridura. Deixeu actuar almenys una hora, després fregueu amb un raspall o una esponja i aclariu abundantment. El vinagre no es pot aplicar al marbre ni a la pedra natural.

L'últim dels trucs té a veure amb l'àcid cítric. Prepara una solució amb 150 grams d'àcid cítric dissolts en un litre d'aigua; polvoritza la barreja sobre la floridura i deixa actuar durant uns 30 minuts.