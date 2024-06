El company perfecte d'escalada: captura les millors instantànies des de les alçades

Una de les virtuts que presenta l’escalada, a més de la sensació d’adrenalina, és la possibilitat d’accedir a vistes i paisatges simplement espectaculars. Emulant Tom Cruise a Missió Impossible II, els que optin per aquest tipus d'esport viuran a la seva pell l'emoció de la pujada, amb la consegüent tensió, juntament amb la satisfacció d'assolir els cims i els reptes, estant sempre adaptats a les capacitats de cada persona… que de Tom Cruise només n'hi ha un.

HONOR 200 Pro, un company de viatge ideal

Un company de viatge perfecte per a aquest tipus d'esport de muntanya és el nou model HONOR 200 Pro, que gràcies a les seves característiques i particularitats es pot convertir en un complement ideal per a l'emoció de l'escalada. Ara és possible fer un ‘selfie’ perfecte, en un marc incomparable obtingut després d'un bon ascens, gràcies a l'excel·lent qualitat del mode retrat que té la càmera del mòbil.

Les millors instantànies per als teus dies d'escalada. / Shutterstock

El nou model permet la possibilitat d'obtenir retrats a nivell d'estudi, ja que Honor 200 Pro ha estat desenvolupat juntament amb el Studio Harcourt; una prestigiosa casa de fotografia parisenca atemporal i amb molta història al darrere. De la col·laboració entre totes dues entitats sorgeix HONOR AI Portrait Engine, un motor de retrat avançat que permet capturar imatges amb un equilibri perfecte de llums i ombres, fins i tot en condicions d'il·luminació difícils. Una eina excel·lent per acompanyar les fotografies en muntanyes envoltades d'estrelles.

HONOR 200 Pro, el millor company per a la muntanya. / HONOR

D'aquesta manera, l'ús de la Intel·ligència Artificial serveix com a impuls a l'hora de fer retrats fantàstics amb el nostre mòbil. El famós fotògraf britànic Ranking s'erigeix com a ambaixador de la campanya, afirmant que la fotografia de retrat és reeixida quan permet viure les emocions del subjecte que es fotografia. Una col·laboració única, que barreja la darrera tecnologia amb les emocions més aclaparadores.

Un sistema per millorar les textures facials

El sistema de HONOR AI Portrait Engine permet obtenir excel·lents retrats òptics, oferint a l'usuari un efecte de ‘bokeh’ natural, que reprodueix la visió natural dels ulls humans. D'aquesta manera, es poden obtenir retrats durant l'escalada que es trobin al nivell de les càmeres professionals. L'experiència de l'Studio Harcourt ha tingut un paper clau en l'elaboració del nou model, ja que el sistema HONOR AI Portrait Engine permet reproduir els efectes de postproducció que han fet famós l'estudi esmentat. Els selfies a la muntanya es veuran afavorits per funcionalitats intel·ligents de millora facial, que permetran optimitzar la textura de la pell del retrat.

Per oferir a l'usuari un resultat excel·lent, s'ha realitzat una anàlisi que ha tingut en compte més de 1.000 possibles escenaris d'il·luminació, i ha treballat amb milions de dades per obtenir l'excel·lència de l'HONOR AI Portrait Engine.

HONOR 200 PRO / HONOR

Característiques i especificacions tècniques

HONOR 200 Pro ofereix una càmera principal amb característiques tècniques (50 MP, sensor Super Dynamic H9000) que milloren la captura de fotografies en escenaris amb poca llum, sent un complement perfecte per a les nits aventureres a la muntanya. D'altra banda, el teleobjectiu de 50MP garanteix imatges clares i detallades d'objectius llunyans. Gràcies a l'algorisme del model, HONOR RAW, és possible millorar l'exposició, tot preservant els detalls en diferents condicions d'il·luminació. Un altre dels avantatges del nou model és la seva excel·lent pantalla, que resulta molt còmoda per a la vista, ja que la tecnologia emprada permet ajustar la temperatura de color segons la llum ambiental, millorant la visibilitat del dispositiu fins i tot sota llum solar directa.

Amb una memòria de 12GB i 512GB d'emmagatzematge, que garanteixen una experiència fluida, el telèfon intel·ligent HONOR 200 Pro obté una càrrega completa en tan sols 41 minuts, cosa que permet, a més, 61 hores de transmissió contínua de música amb una sola càrrega.

Hi ha un nou complement a l'hora d'organitzar una escapada de cap de setmana. La muntanya t’espera, amb les seves espectaculars vistes i les parets de roca, esperant ser escalades. Però ara tot cobra un nou sentit, entrant en una nova dimensió gràcies a HONOR 200 Pro.

Oferta de llançament: HONOR 200 pro & HONOR 200

HONOR 200 Pro arriba acompanyat del seu “germà petit”, HONOR 200. Tots dos models es llancen amb una oferta de llançament disponible fins al 30 de juny.

HONOR 200 : Inclou els Earbuds X5, carregador 100W i 6 mesos de protecció de pantalla per 649 euros, als quals cal afegir un descompte instantani de 100 euros.

: Inclou els Earbuds X5, carregador 100W i 6 mesos de protecció de pantalla per 649 euros, als quals cal afegir un descompte instantani de 100 euros. HONOR 200 Pro: Earbuds X5 , carregador de 100W, i sis mesos de protecció de pantalla per 799 euros, als quals també s'hi afegeix un descompte instantani de 100 euros.

Aprofita aquesta oportunitat i millora la teva experiència d'escalada amb el company de viatge ideal. Compra el teu dispositiu HONOR 200 o HONOR 200 Pro ara i gaudeix de l’aventura.