Descobreix com aplicar l'il·luminador al rostre: començaràs a brillar

El maquillatge, al llarg dels anys, ha anat guanyat terreny. I és que sortir sense maquillar és quasi un pecat per a moltes persones. Així doncs, de segur que coneixes l'il·luminador. I si no el coneixes, potser és el moment de fer-ho. Aquest petit producte pot fer miracles en el teu rostre. Hi ha dies en què estem més cansades i podem tenir una aparença més fosca o trista. Per tal de camuflar una mica aquesta aparença, tenim molts trucs, però un d'ells és l'il·luminador. Aquest producte aconsegueix que el nostre rostre llueixi esplèndid. A l'estiu és molt recomanable utilitzar-lo per acabar de donar al nostre look un toc de sofisticació. Aprèn els millors trucs per aplicar-te l'il·luminador a l'estiu.

Il·luminador a l'estiu

Com el seu nom indica, un il·luminador serveix per a donar llum i ressaltar determinades zones tant del rostre com del cos. Generalment, s'aplica damunt dels pòmuls, en el nas, l'arc de cúpid o l'arc de les celles. Això fa que aquests punts ressaltin i els dona més volum. A l'estiu, un dels perills a l'hora d'utilitzar il·luminador és abusar d'ell i combinar-ho amb la calor, de manera que no llueixis un rostre amb lluentor, sinó una cara que sembla suada. En aquests mesos de calor, aquests trucs et resultaran infal·libles a l'hora d'aplicar l'il·luminador durant l'estiu.

1. Mesurar la quantitat. Per a evitar una lluentor excessiva, que es pugui confondre amb suor, cal vigilar molt la quantitat de producte que s'aplica. És millor començar amb poc i difuminar amb els dits per a un acabat més natural. Si veus que no és suficient, aplica una altra petita capa. Això sí, és important que el posis a poc a poc.

Aprèn a aplicar-te l'il·luminador correctament / freepik

2. Tria el format que millor s'adapti a tu. Líquid, crema, stick, pols... La veritat és que els il·luminadors en líquid o en crema ens poden ajudar a controlar millor la quantitat de producte que s'aplica. El truc per a utilitzar un en format pols és agafar poc amb un pinzell, i sacsejar abans de posar-lo en el rostre. En format stick també pot ser de gran ajuda per a no passar-se durant l'aplicació, i no oblidis difuminar després!

3. Aplica-ho en les zones clau. Com les que hem esmentat anteriorment: en l'envà del nas, l'os dels pòmuls i a l'arc de cúpid. A l'estiu, millor il·luminar només aquestes zones per a no provocar un excés de lluentor que, com ja hem dit, pugui semblar suor. Un truc! Si portes la zona de les clavícules al descobert aplica una mica de producte en aquesta zona, li dona un toc molt elegant.