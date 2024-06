Tens humitats a casa? Utilitza aquestes plantes

Més de 100.000 espècies diferents. Les floridures són un conjunt de micelis que es manifesten, segons l'espècie, de diferents maneres i en diferents colors com el vermell, el negre, el blau, el verd i el gris. Quan es forma floridura a casa, és perquè l'habitació no està ben ventilada i, per tant, té greus problemes de ventilació i aïllament de la humitat.

Per evitar que la floridura es converteixi en un greu problema a casa teva i, sobretot, per a la teva salut, et proposem tres plantes que t'ajudaran a limitar els danys.

Les plantes que eviten les floridures i humitats

La floridura pot causar greus problemes de salut com asma, al·lèrgies, irritació, inflamació, erupcions i problemes respiratoris. Per posar remei a aquest problema, cal col·locar aquestes plantes per tota la casa, fins i tot al bany, cosa que permetrà captar la humitat i reduir la floridura a les parets.