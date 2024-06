Els mosquits poden arribar al 7è pis de l'edifici on vius?

Ha arribat la temuda època dels mosquits. Amb l'arribada de l'estiu, aquests insectes apareixen amb ganes de xuclar sang fresca. Però, a totes les persones els piquen els mosquits? I si vius en un pis i a una altura elevada? Arribaran allà? T'ho desvelem.

Doncs bé, la resposta és que els mosquits tenen la capacitat de volar sorprenentment alt i poden arribar a pisos molt elevats en edificis, encara que la freqüència i la quantitat poden variar depenent de diversos factors.

A quina altura poden volar els mosquits?

Capacitat natural de vol: En condicions normals, molts mosquits tendeixen a volar prop del terra, generalment a alçades de fins a 3 metres. Tot i això, hi ha espècies que poden volar molt més alt si les condicions ho permeten . En àrees urbanes, s'han trobat mosquits a alçades significatives , fins i tot en pisos tan alts com el vint-i-unè pis (aproximadament 70 metres).

En condicions normals, generalment a Tot i això, . En àrees urbanes, , fins i tot en pisos tan alts com Transport per corrents d'aire : Els mosquits poden ser portats a alçades més grans per corrents d'aire. Això és especialment rellevant en àrees urbanes amb grans edificis que poden crear corrents d'aire ascendent. Diversos estudis han demostrat que els mosquits poden ser transportats pel vent a alçades de fins a 400 metres.

: Els mosquits poden ser portats a alçades més grans per corrents d'aire. Això és especialment rellevant en àrees urbanes amb Diversos estudis han demostrat que Atracció per factors humans: La presència de llum, diòxid de carboni i calor emesa pels humans pot atraure els mosquits a pisos alts. Finestres obertes, llums encesos i l'activitat humana poden fer que els mosquits pugin diversos pisos a la recerca d'aliment .

Finestres obertes, llums encesos i l'activitat humana poden fer que Estructures i hàbitats propicis: Si hi ha plantes i aigua estancada a balcons o terrasses de pisos alts, els mosquits poden pujar per aprofitar aquests hàbitats propicis per a la seva reproducció.

A quina altura poden arribar els mosquits? / freepik

Un estudi a Singapur va trobar que els mosquits eren comuns a edificis de fins a 21 pisos d'alçada. La densitat dels mosquits disminuïa amb l'alçada, però encara es trobaven individus a aquesta altura. A Nova York, els mosquits Aedes albopictus han estat trobats a edificis alts, gràcies a la capacitat d'aquests insectes d'adaptar-se a diversos entorns urbans.

Tot i que, és menys probable trobar una alta densitat de mosquits a pisos molt alts, no és impossible. Els mosquits poden arribar a grans altures, especialment si són transportats pel vent o atrets per senyals de l'activitat humana. Per minimitzar la seva presència en pisos alts, és recomanable fer servir mosquiteres a les finestres, eliminar l'aigua estancada a balcons i terrasses, i reduir l'atracció de llums brillants a la nit.

Aquestes observacions ens mostren que encara que viure en pisos alts pot reduir la probabilitat de ser molestats per mosquits, no garanteix una absència total d'aquests insectes.