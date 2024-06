Còctels d'autor i cerveses artesanes al centre de Girona: així és el nou bar de la plaça Independència a Girona

El Tarat es pot considerar més que un bar. No perdis l’oportunitat de visitar aquest nou punt de trobada a Girona i descobrir com el seu equip està preparat a oferir-te una experiència inoblidable, amb un servei atent i personalitzat. Vine i descobreix el plaer de les cerveses artesanes, els vins de celler local i els còctels d’autor en un ambient molt agradable. Es tracta d'un espai únic a la cèntrica plaça Independència de Girona, al mateix cor de la ciutat.

El seu horari d'obertura és a les tardes i vespres, el que permet gaudir de moments especials després de la feina o durant les nits de cap de setmana.

Un espai únic per degustar còctels d'autor en un ambient especial. / DdG

A més, disposa d’un servei de terrassa per aquells que prefereixin gaudir de les seves begudes a l’aire lliure, en un ambient relaxat i amb vistes a la plaça, el que el converteix en un espai especial per aquestes nits d'estiu.

Redacció

Una de les seves grans atraccions són les tasts dirigits, on podràs descobrir els matisos i les històries darrere de cada cervesa artesana i vi local que ofereix. Amb una selecció acurada dels productors locals, et garanteixen una experiència sensorial única que captivarà els teus sentits.

Els còctels es fan a partir d'una selecció de productes locals. / DdG

També et conviden a viure una experiència de mixologia -l'art que consisteix a barrejar begudes i ingredients perquè el resultat sigui un còctel innovador i sorprenent- on els seus experts elaboraran còctels d’autor amb una creativitat i destresa que no et deixaran indiferent. Utilitzen ingredients frescos i tècniques innovadores per crear begudes que són veritables obres d’art líquides.A més, un altre dels seus valors és que treballen amb el producte de proximitat. Cada copa que se serveixi és una celebració dels sabors autèntics de Girona i del seu entorn.

La seva terrassa serà un punt de trobada indispensable per a la diversió aquestes nits d'estiu. / DdG

El Tarat organitzarà regularment esdeveniments especials, com ara maridatges temàtics, nits de música en viu i sessions amb mestres cervesers i sommeliers locals. Aquestes activitats estan pensades per oferir una experiència completa i enriquidora, tant per als coneixedors com per als que es volen iniciar al món de les begudes artesanes.

Amb aquesta nova obertura, Girona guanya un espai més per gaudir, relaxar-se i explorar noves aventures gastronòmiques i enològiques. No perdis l’oportunitat de visitar aquest nou punt de trobada a Girona. T'esperem a la Plaça Independència!