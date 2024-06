Coneixes el secret de l'aigua d'arròs per les plantes?

Ser un amant de les plantes i la jardineria és un plaer del qual molts en gaudeixen. Aquesta passió i cura de les plantes pot fer que ens sentim més actius, cuidant el nostre petit jardí o emplenant de flors de colors el nostre balcó. Per a fer-ho correctament, necessitem descobrir els secrets més ben guardats dels jardiners. En aquest cas, t'expliquem com utilitzar l'aigua de l'arròs per aconseguir unes plantes espectaculars.

T'expliquem com preparar-la, els seus beneficis i com fer-la servir a les teves plantes perquè llueixin precioses sense gastar res.

Beneficis de l'aigua d'arròs per a les plantes

Nutrients: L'aigua d'arròs conté minerals i vitamines com el ferro, el zinc, el magnesi i la vitamina B.

L'aigua d'arròs Promoció del creixement: Els nutrients de l'aigua d'arròs poden estimular el creixement de les arrels i millorar la salut general de les plantes.

Els nutrients de l'aigua d'arròs Bacteris beneficiosos: Pot ajudar a fomentar la presència de bacteris beneficiosos a terra, cosa que millora l'absorció de nutrients.

Com preparar l'aigua d'arròs per a les plantes

Mètode 1: aigua d'esbandida

Esbandir l'arròs: A bans de cuinar l'arròs, esbandiu-lo en aigua freda per eliminar l'excés de midó.

bans de cuinar l'arròs, Recollir l'aigua: Recull l'aigua de la primera o segona esbandida en un recipient. Aquesta aigua serà tèrbola i rica en nutrients.

Recull l'aigua de la primera o segona esbandida en un recipient. Aquesta aigua serà tèrbola i rica en nutrients. Emmagatzematge: Fes servir l'aigua d'arròs immediatament o emmagatzema-la en un recipient segellat a la nevera. Et pot durar una setmana.

Ruixar la terra amb aigua d'arròs és molt beneficiós per la planta / freepik

Mètode 2: aigua de cocció

Bulliu l'arròs: Cuineu l'arròs en una quantitat generosa d'aigua.

Cuineu l'arròs en una quantitat generosa d'aigua. Colar i recol·lectar : Quan l'arròs estigui cuit, cola l'aigua i deixa-la refredar.

: Quan l'arròs estigui cuit, cola l'aigua i deixa-la refredar. Diluir: Dilueix l'aigua de cocció amb una part d'aigua neta si està molt concentrada abans de fer-la servir a les plantes.

Com fer servir l'aigua d'arròs a les plantes

Freqüència : Fes servir l'aigua d'arròs un cop per setmana per evitar l'excés de nutrients i el possible creixement de fongs.

: Aplicació : Rega les plantes amb l'aigua d'arròs d irectament a terra al voltant de les arrels. Evita mullar les fulles pe r prevenir possibles malalties fúngiques.

: Rega les plantes amb l'aigua d'arròs d Evita mullar les fulles pe Monitoratge: Observa les plantes per assegurar-te que responen bé. Si notes signes d'estrès o taques a les fulles, redueix la freqüència d'ús.

Consells addicionals

Tipus d'arròs: Qualsevol mena d'arròs ( blanc, integral, basmati, etc.) pot ser utilitzat per fer aigua d'arròs.

blanc, integral, basmati, etc.) No fer servir aigua salada: Si cuines arròs amb sal, no facis servir aquesta aigua per a les plantes, ja que la sal pot danyar-les.

ja que la sal pot danyar-les. Fermentació (opcional): Pots fermentar l'aigua d'arròs deixant-la reposar a temperatura ambient durant 24-48 hores abans de fer-la servir. Això pot augmentar els beneficis en fomentar bacteris beneficiosos, però assegura't que l'aigua no faci mala olor abans d'usar-la.

Usar aigua d'arròs és una forma econòmica i ecològica de proporcionar nutrients addicionals a les plantes, promovent un creixement saludable i sostingut.