Els tres productes 'naturals' per netejar la llar

Si volem mantenir la nostra llar en perfectes condicions el més important és saber quin producte utilitzar per a cada estança. Hi ha diversos productes multiús que serveixen per a diverses estances o superfícies; però, realment són eficaços? En aquest article et portem tres productes multiús utilitzats al bany i que et serviran per a altres estances. Aconseguiràs una neteja ràpida i eficient.

Es tracta de productes 'naturals' que sempre és recomanable tenir a casa. Serveixen per netejar el bany i per a pràcticament qualsevol altra superfície de casa teva. T'expliquem tots els seus usos.

Productes per netejar el bany

1. Bicarbonat de sodi

El bicarbonat de sodi és un producte natural que es pot utilitzar per netejar pràcticament qualsevol superfície a la llar. Al bany, és excel·lent per desinfectar i eliminar olors de vàters, lavabos i banyeres. Simplement, empolvora bicarbonat a la superfície a netejar, frega'l amb un raspall humit i esbandeix bé. Per eliminar taques difícils, podeu fer una pasta barrejant bicarbonat de sodi amb una mica d'aigua i aplicar la barreja directament sobre les taques.

Fora del bany, el bicarbonat també és útil a la cuina per netejar el forn, desodoritzar la nevera i eliminar taques en superfícies d'acer inoxidable. A més, pots fer-lo servir en catifes i tapisseries per neutralitzar olors.

Bicarbonat de sodi per a la neteja de la llar / -

2. Vinagre Blanc

El vinagre blanc és un altre producte essencial per a la neteja de la llar a causa de les seves propietats desinfectants i desodoritzant. Al bany, el vinagre es pot utilitzar per netejar rajoles, miralls, i aixetes, eliminant restes de sabó i dipòsits de calç. Per a una solució de neteja fàcil, barreja parts iguals de vinagre i aigua en una ampolla amb atomitzador i aplica-ho directament sobre les superfícies, deixant-ho actuar per uns minuts abans de netejar amb un drap.

El vinagre també és útil a la cuina per desinfectar superfícies de preparació d'aliments, netejar electrodomèstics i eliminar males olors en desguassos. A més, pots utilitzar-lo a la bugaderia com un suavitzant de teles natural i per eliminar taques de suor a la roba.

3. Sabó de Castella líquid

El sabó de Castella líquid, fet amb olis vegetals com l'oli d'oliva, és un producte suau, però efectiu per a una varietat de tasques de neteja. Al bany, pots fer-lo servir per rentar lavabos, dutxes, i banyeres, barrejant-lo amb aigua per crear una solució netejadora. També és segur per netejar superfícies delicades i apte per a persones amb pell sensible.

Cinc usos del sabó de moda per netejar casa teva de forma fàcil

Aquest sabó també és extremadament versàtil a altres parts de la llar. A la cuina, pots fer-lo servir per rentar plats, netejar taulells i, fins i tot, com un detergent suau per a fruites i verdures. A la bugaderia, es pot usar com a detergent per a roba, especialment per a peces delicades. A més, el sabó de Castella és biodegradable, cosa que el converteix en una opció ecològica per a la neteja de la llar.

Aquests tres productes: bicarbonat de sodi, vinagre blanc i sabó de Castella líquid, no només són eficaços per mantenir net el bany, sinó que també són increïblement versàtils i útils a tota la casa. Són solucions 'naturals' i ecològiques que us ajudaran a mantenir una llar neta i saludable sense recórrer a productes químics agressius.