Costa Cruceros, records inoblidables amb el mar com a teló de fons

Un creuer a bord de Costa Cruceros és molt més que una travessia; és una experiència transformadora que et portarà a destinacions úniques, submergint-te en la riquesa de la seva història, cultura i bellesa. Tot això oferint experiències memorables tant a bord com a terra per multiplicar el plaer del viatge.

Amb una imbatible relació de qualitat i preu, Costa posa a disposició dels seus hostes una magnífica flota de vaixells moderns i sostenibles per viure l'aventura de viatjar més completa possible: còmoda, divertida, relaxant i plena de moments inoblidables.

Experiències i sabors d'alçada en alta mar

Des d'aquest any, Costa Cruceros inclou de forma gratuïta una sèrie de noves experiències immersives que els hostes poden gaudir en exclusiva a bord: Els Sea Destinations. Una revolució en la manera de viure el creuer durant la navegació que enriqueix encara més el viatge, permetent gaudir de llocs icònics inclosos a la ruta del vaixell des de la perspectiva única del mar.

Un viatge dins d'un viatge gràcies al qual els passatgers tindran la possibilitat d'admirar el cel estrellat, en plena nit tancada, amb les explicacions d'un expert capaç de descobrir els secrets de l'univers en la foscor més profunda de la Mediterrània; ballar al capvespre davant de la costa de Formentera; gaudir d'un esmorzar francès a coberta a l'alba, davant del paisatge únic de les Calanques, a la costa de Marsella; o viure un espectacle de llums en alta mar on es revelen els secrets d'algunes de les criatures marines més fascinants. Moments evocadors només disponibles amb Costa que, en definitiva, presentaran als hostes noves destinacions entre el cel i el mar, per gaudir mentre naveguen.

Aquesta novetat la marida amb sabors locals: una àmplia oferta gastronòmica de qualitat perfilada per tres xefs amb estrelles Michelin -l'italià Bruno Barbieri, la francesa Helene Darroze, i el nostre Ángel León, el ‘Chef del Mar’-, que interpreten cada nit, dins del preu del creuer, un plat de la gastronomia tradicional de les destinacions que es descobreixen l’endemà.

Ángel León / Costa Cruceros

A més, els hostes tenen també a la seva disposició el primer restaurant de Sushi al mar, Sushino; la pizzeria Pummid'Oro, on diàriament s'elaboren les bases de massa mare i la mozzarella tradicional més pura; el restaurant Teppanyaki, i la joia de la corona: el restaurant Archipiélago, amb menús dissenyats exclusivament per a Costa pels xefs amb estrella Michelin.

I per no perdre l'essència que els caracteritza i que l'idioma no sigui un obstacle, Costa Cruceros continua oferint sota l'etiqueta de “Sabor Español” serveis a bord totalment adaptats amb tripulants de parla hispana, horaris Made in Spain, plats basats en la dieta Mediterrània i actuacions la mar de divertides amb coneguts còmics del panorama nacional. Una baula més de la seva oferta d'entreteniment a bord en què també s'hi inclouen una infinitat d'opcions perquè el ritme no pari.

Costa Cruceros ofereix serveis totalment adaptats amb tripulants de parla hispana. / Costa Cruceros

Destinacions per al 2024

El 2024, Costa Cruceros ofereix als viatgers l'oportunitat de submergir-se en aventures úniques i explorar destinacions fascinants allunyades de les rutes turístiques tradicionals. Els seus itineraris per la Mediterrània i el Nord d'Europa han estat dissenyats per descobrir paisatges inexplorats i rutes menys conegudes, cosa que garanteix una experiència inoblidable.

Així, a bord del Costa Pacífica des de València i del Costa Smeralda des de Barcelona, els passatgers exploraran algunes de les destinacions més impressionants de la Mediterrània, recorrent França, Itàlia i les Illes Balears experimentant la sofisticació del carrer de les Fonts a Aix-en- Provence, a prop de Marsella, admirant la bellesa històrica de Finalborgo i Noli, a prop de Savona, i la majestuositat de Roma i Bagnoregio, el poble que hi ha a prop i que està destinat a desaparèixer perquè perd 7 centímetres a l'any. O gaudir dels colors de l'illa de La Maddalena, a prop de Còrsega, la majestuositat de Nàpols i recórrer les platges paradisíaques de Càller a Sardenya.

Costa Teatro Greco y mar Jónico / Costa Cruceros

A més, el Costa Fascinosa, amb vols directes setmanals des d'Espanya, els portarà per Itàlia, Grècia i Malta, on es podran submergir en l'herència de Tàrent i Catània, les meravelles de Mykonos i Santorini, i la història fascinant de La Valeta. I per si no n'hi hagués prou, per als que volen combinar Atenes, les Illes Gregues i Istanbul en una mateixa setmana, el Costa Fortuna és l'opció perfecta.

Per altra banda, per als aventurers del Nord d'Europa, el Costa Diadema ofereix rutes per Dinamarca i Noruega, explorant Copenhaguen i els fiords de Bergen i Stavanger, amb vols directes des d´Espanya.

Tot això, amb una promoció molt especial per a aquest estiu, reservant fins al 30 de juny: les begudes són gratuïtes. I podràs fer la reserva des de només 50€, sense despeses de cancel·lació fins a 30 dies abans de la sortida.

De porta a port

Costa Cruceros es distingeix per oferir una experiència de viatge que comença a la comoditat de la llar gràcies a la seva oferta de trasllats "de porta a port". Un servei que facilita als clients arribar als ports d'embarcament amb avió, tren o autobús, amb tarifes molt avantatjoses.

Amb l'objectiu d'oferir la màxima tranquil·litat i comoditat als passatgers, la companyia italiana col·labora amb Renfe i Iryo per assegurar als viatgers accés a serveis de transport ferroviari, amb més connexions que qualsevol altre operador des de diverses ciutats d'Espanya.

Aquesta iniciativa garanteix connexions directes des de ciutats com Madrid, Sevilla, Màlaga, Còrdova i Saragossa fins als ports de Barcelona i València. Així, els passatgers poden arribar còmodament fins al punt de partida del creuer, gaudint d'una prestació addicional que afegeix valor i facilitat a la seva experiència de viatge amb Costa Cruceros.

Costa Cruceros permet viure una experiència marítima única. / Costa Cruceros

Un turisme innovador i sostenible

Costa Cruceros combina confort, diversió il·limitada, gastronomia exquisida i sostenibilitat en cada travessia. En termes de sostenibilitat, Costa no només busca un impacte econòmic positiu, sinó també social a les comunitats on opera. Des de fa anys, ha donat aliments d’alta qualitat a entitats i menjadors socials a través del Banc d’Aliments de Barcelona, una iniciativa que ara s’ha iniciat a València i Palma de Mallorca. A més, Costa Cruceros porta a terme nombroses iniciatives d'acció social per donar suport als més necessitats a través de la Fundació Costa Crociere.

Addicionalment, Costa Cruceros ha estat pionera mundial en l'ús de Gas Natural Liquat i segueix incrementant el nombre de vaixells a la seva flota que poden connectar-se completament a la xarxa elèctrica mentre estan a port. A més, poden generar a bord el 90% de l'aigua que es consumeix, cosa que reflecteix el seu compromís amb la sostenibilitat ambiental.