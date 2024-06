Et desvelem amb quina freqüència netejar els llençols per evitar la proliferació de microorganismes

El debat sobre la neteja dels llençols fa anys que ronda. Hi ha qui diu que s'han de netejar una vegada a la setmana, hi ha qui diu en què cada quinze dies; així doncs, amb quina freqüència els hem de netejar per tal que estiguin ben nets?

La roba de llit està en constant exposició amb el nostre cos, cada dia, durant diverses hores. Per aquest motiu, és important que aquestes es mantinguin netes i canviar-les sovint. Aquests canvis dependran dels costums de cada persona, si es dutxa al matí o a la nit, si fa esport i altres casuístiques.

La freqüència amb la qual hauríem de canviar els llençols

Els experts recomanen canviar els llençols un cop per setmana, sobretot a l'estiu, quan les temperatures pugen i suem més del que és habitual. A l'hivern, pel fred, el temps es pot allargar breument durant setmana i mitja. Philipe Tierno, expert en microbiologia de la Universitat de Nova York, així ho explicava a 'Business Insider'.

L'expert en microbiologia ens explica quan canviar els llençols del llit / wirestock

A part d'aquests canvis, és convenient airejar el llit abans de fer-lo cada dia. D'aquesta manera aconseguirem ventilar la humitat acumulada, evitant que es formin microorganismes que poden provocar infeccions o al·lèrgies.