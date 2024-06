Evita llençar aquests productes per l'aigüera i digues adeu als embussaments

El desguàs se sol embussar cada cert temps i això succeeix per petits errors que cometem. Conèixer els errors ens servirà per no haver-lo de desembussar tan sovint. L'aigüera de la cuina sol ser la que més s'embussa. T'expliquem com revertir els embussos i quins productes mai llançar a l'aigüera. Estalviaràs temps i diners.

Pots revertir certs embussos de canonades amb aquesta combinació infinitament útil de vinagre, bicarbonat de sodi i aigua calenta; i a més, hi ha netejadors químics de desguassos per ajudar a desembussar-los. Però si el problema és més greu, caldrà la visita d'un professional.

Saber quins aliments i articles de la llar mantenir fora de la pica de la cuina reduirà les possibilitats que es produeixi una catàstrofe amb una canonada obstruïda. Això és el que no has de llençar per ell.

Els productes que mai has de llançar a l'aigüera

Oli i greix

L'oli i el greix són dues de les substàncies més comunes que obstrueixen els desguassos. Grans quantitats d'oli de cuina que queden a la paella o un munt de greix de cansalada sobrant de l'esmorzar són formes segures d'acumular brutícia a les canonades de la cuina amb el temps.

L'oli s'ha de refredar completament i col·locar-lo en un recipient segellat abans de llençar-lo.

Maioneses, etc.

El mateix passa amb els aliments grassos, inclosos els amaniments per a amanides, la maionesa, el quètxup i més. Si bé, una petita cullerada de maionesa pot no causar un problema, llençar una ampolla sencera de guarniment balsàmic o d'adob teriyaki que guardàvem ja caducat al rebost podria causar obstruccions.

Els aliments amb un alt contingut d'oli no es poden convertir en adob i s'han de llençar a les escombraries.

Cafè

Si prepares una tassa de cafè cada matí, rebutjar els pòsits és només part de la rutina. Els pòsits de cafè es poden convertir en adob, però no s'han de llençar pel desguàs. Amb el temps, els pòsits de cafè s'acumularan a les canonades i provocaran una acumulació.

Farina

Si has vist el que li passa a la farina quan es barreja amb aigua, sabràs per què no és bona idea llençar-la pel desguàs. Imagina't una massa de pa densa intentant obrir-se camí a través de les canonades. No és bonic.

Si us sobra farina d'un projecte de rebosteria o d'una recepta, heu de convertir-la en adob o llençar-la.

Brutícia i terra

La pica de la cuina sembla el lloc perfecte per transferir una planta d'interior d'un test a un altre, però la terra i altres tipus de brutícia poden obstruir molt fàcilment el desguàs.

Si ho pots fer sense deixar caure més d'uns quants grànuls per l'aigüera, probablement no passarà res greu. Si es tracta d'un munt de tests, seria prudent fer aquesta activitat allunyada de la cuina.

Arròs i pasta

A menys que tingui un triturador d'escombraries, no s'han de llençar restes de menjar pel desguàs. L'arròs i la pasta petita són especialment complicats, ja que poden passar la protecció del desguàs i acabar en canonades on no haurien d'estar.

Per aturar una obstrucció a base de midó abans que passi, rebutgeu els grans i la pasta sobrants a la pila d'adob o al contenidor d'escombraries.

Compte amb els grans d'arròs, et poden embussar la pica de la cuina / @ JCOMP

Productes de paper

No hi ha productes de paper que s'hagin de llençar pel desguàs, ni tan sols aquells fets de material fi i compostable. Dit això, certs productes de cuina, com plats, bols i tovallons, es poden convertir en adob.

Pintures

Com que la pintura és líquida, pot semblar una candidata per a l'aigüera de la cuina, però no ho és. La pintura pot adherir-se a les canonades i, un cop s'asseca, es pot convertir en un problema greu de fontaneria.

Un truc genial per desfer-se de la pintura vella: la sorra per a gats. Barreja una mica d'escombraries amb la llauna de pintura vella fins que se solidifiqui i llença-la a les escombraries.