Ni taurons ni mosquits: la plaga animal que preocupa els estiuejants de la Costa Brava

Com cada any, l'arribada de l'estiu comporta la calor, les vacances i els plans a les platges i piscines. Dit això, no tot són bones notícies, ja que aquesta temporada de l'any també porta l'arribada d'algunes plagues molestes, com els mosquits o, en el cas de les platges, les meduses.

Aquest any, les autoritats han avisat sobre una mena de meduses, conegudes com a “ou fregit” pel seu aspecte.

Un cop dit això, el nom científic d'aquesta espècie és Cotylorhiza tuberculata. A més, aquests organismes solen viure entre 2 i 6 mesos i solen tenir un diàmetre de fins a 15 centímetres.

Els primers albiraments al Mediterrani d'aquesta variant s'han donat a la Regió de Múrcia. "En aquests dies s'està produint el pic més potent de naixements" ha assenyalat un informe del Servei de Pesca i Aqüicultura de la zona, que indicava que hi hauria "milions d'exemplars en forma d'èfires i metaèfires".

El més important per a molts banyistes és destriar si les picades d'aquestes meduses són perilloses. Doncs bé, tot i que aquest exemplar no és gaire conegut, no són especialment perilloses, ja que el seu nivell de toxicitat és força baix. Dit això, la seva picada pot ser força molesta, produint ardor i irritació a la zona de la pell que ha estat afectada.

A més d'alertar sobre l'albirament de meduses, les autoritats també han explicat què hauríem de fer si ens pica una d'aquestes meduses. En primer lloc, és recomanable rentar la picada amb aigua marina i evitar tant sí com no fer servir altres remeis com vinagre, orina o amoníac.

Si això no és suficient, es pot desinfectar la ferida amb alcohol iodat de dues a tres vegades al dia durant les 48 a 72 hores següents.