Els beneficis de la fulla de llorer per aconseguir un ventre pla

Voler aprimar-se és un dels objectius més demandats i és que, lluir un cos bonic és la tendència del segle XXI. Si el que vols aconseguir és un ventre pla només necessites incorporar aquest te en la teva rutina. T'expliquem els beneficis d'utilitzar el llorer en la teva dieta.

Tradicionalment, el llorer s'utilitzava per tractar inflamacions

Fes una mica d'exercici

Encara que pugui semblar-te que l'època en què fa més calor no és la més adequada per fer exercici físic, la veritat és que tampoc no cal que et llencis al carrer a exercitar-te fins a la deshidratació. El nostre ritme de vida canvia durant aquests mesos, estem més relaxats, però també més actius

Te en dejú

La xef Miri Pérez-Cabrero, concursant de 'Supervivientes' destaca que consumir te en dejú al matí pot millorar el teu benestar matutí, facilitar el trànsit intestinal, actuar com a antioxidant i ajudar a controlar la gana.

Tot i que, no hi ha una fórmula màgica per aconseguir un ventre pla immediatament, si aquest és el nostre objectiu, és fonamental acudir a un professional que personalitzi la nostra dieta i rutina d'exercicis.

Prendre te en dejú t'ajudarà a regular l'aparell digestiu / -

A més a més, afegir una infusió per aconseguir un abdomen més pla ens pot ajudar moltíssim. Hi ha una infusió que es destaca per la senzillesa dels seus ingredients: te de llimona, canyella i llorer. Aquesta barreja no només és deliciosa, sinó que també ofereix una sèrie de beneficis addicionals més enllà de gaudir d'una tassa calenta.

Si et prepares una infusió de llorer per prendre en dejú només aixecar-te, estaràs aconseguint que es relaxi la musculatura del teu intestí. Facilitaràs el correcte funcionament i tindràs menys dificultats per anar al bany.