Descobreix com has de netejar les cadires per deixar-les impol·lutes

El millor truc per netejar les cadires de teixit

Per tractar taques a les cadires o cadires folrades de tela, ja sigui causada per aliments o líquids vessats accidentalment, hi ha un truc casolà molt econòmic que us permetrà deixar-los com a nous sense haver de recórrer a productes de neteja costosos. Tanmateix, si els deixeu massa temps, aquestes taques poden causar decoloració i olors molt desagradables.

Els ingredients són:

1 tassa de vinagre blanc.

2 cullerades de bicarbonat de sodi.

1 cullerada de sabó líquid.

En un bol profund, barregeu una tassa de vinagre blanc amb bicarbonat de sodi i sabó líquid. Preneu un drap i apliqueu la barreja a les taques del teixit de les cadires. Deixeu que la barreja actuï durant 10 minuts a les taques.

Amb un raspall de dents, fregueu suaument les taques en moviments circulars. Amplieu tota la cadira per mantenir la uniformitat en la neteja i espereu deu minuts més. Retireu l'excés de barreja amb una secció lleugerament humida i deixeu -la assecar en una zona ventilada i exposada a la llum del sol.