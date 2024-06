Arriba l'estiu i la calor: És millor dormir despullat o en pijama?

Truita de patata amb ceba o sense ceba, gossos o gats, platja o muntanya... Hi ha qüestions que divideixen la societat en dos, i dormir amb pijama o nus és una d’aquestes. A diferència dels exemples anteriors, el debat sobre la manera de dormir té una llarga llista d’arguments a favor i en contra.

Més enllà d’un tema social, es tracta d’una qüestió científica. Alguns estudis apunten que adormir nu té beneficis per al nostre organisme, però també hi ha algunes conseqüències negatives que s’han de tenir en compte.

Beneficis de dormir nu

Quan estem cansats la nostra temperatura corporal baixa gràcies a l’acció de la melatonina, l’«hormona del son». Vestir en pijama pot limitar aquesta baixada de la temperatura, al crear una atmosfera més calenta que dificulti la conciliació del son.

Si a aquest procés hi sumem el fet que moltes persones dormen acompanyades de la parella, aquest benefici podria ser més gran. S’ha demostrat que el contacte pell amb pell genera un alliberament de l’oxitocina, una hormona que pot millorar les relacions sexuals i sentimentals.

Els beneficis psicològics i emocionals del contacte físic són àmpliament coneguts i documentats científicament. Però la ciència va més enllà amb el tema de la nuesa: dormir sense roba redueix les probabilitats de desenvolupar una infecció vaginal per fongs. La roba interior, especialment aquella ajustada, pot produir candidiasi vaginal. Aquest tipus d’infecció es propaga en llocs càlids i humits, i per això dormir sense el contacte directe d’una tela millora la transpiració de la zona.

Si bé la candidiasi vaginal no és un tema que preocupi els homes i les persones amb penis, dormir sense roba interior també és beneficiós per a ells. Els espermatozoides augmenten més ràpid en entorns més freds. Portar roba mentre es dorm genera un clima càlid que no ajuda en la seva reproducció.

Coses a tenir en compte

Dormir nu pot augmentar la sensibilitat al fred durant la nit, ja que el cos tendeix a suar o refredar-se més fàcilment, especialment durant la fase REM del son. En contra del que moltes vegades es diu, dormir nus no reforça el sistema immunològic. De fet, si la nostra temperatura baixa més del que és adequat, el cos es torna més vulnerable als virus.

És important que si el contacte del teu cos serà directe amb els llençols, t’asseguris que els productes que utilitzis per cobrir el matalàs siguin ecològics naturals, com el cotó, el lli o la seda. Les fibres sintètiques es produeixen a partir del petroli, nociu per al medi ambient i afavoreixen la sudoració.