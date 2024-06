Quan els pares converteixen als seus fills en 'influencers' per fer diners: "El nen no té capacitat per dir si vol o no vol"

La Kimmy i el Sammy Diore, els fills de la Mélaine Claux i el Bruno Diore, són els protagonistes del canal de YouTube Happy Break i del seu posterior compte associat d'Instagram. Tots dos alegren els dies de cinc milions de subscriptors amb les seves visites a parcs d'atraccions i amb els unboxing, una tendència basada a desempaquetar regals que els influencers reben de les marques. Els petits Diore generen uns ingressos anuals superiors al milió d'euros i, amb les seves vides televisades a través de YouTube, han permès als seus pares aconseguir el benestar econòmic i comprar-se una bona casa. Tot sembla feliç fins que un dia, mentre jugaven al pati de la comunitat de veïns en la qual viuen, algú segresta a la Kimmy Diore perquè va veure en les històries d'Instagram de la seva mare on estava la nena en aquell moment.

Aquesta història forma part de la ficció que va publicar l'autora francesa Delphine de Vigan el 2022, Los reyes de la casa. El llibre va obrir un debat que roman encara: poden els pares aprofitar-se de com són d'adorables els seus fills per guanyar diners compartint contingut de les seves vides a les xarxes socials?

"La prioritat és el tema econòmic. Si un pare té un compte que reporta un sou, el que preval és menjar. Pot passar que es produeixi un segrest, però és una mica més inusual, però el que sí que genera aquesta activitat és ansietat, depressió, pressió per complir expectatives, amb el risc que, en uns anys, els comptes caiguin en picat", explica la psicòloga infantil i creadora de contingut Carmen Romero.

Nens influencers a Espanya

El model dels petits influencers a Espanya es fonamenta en "nens que són més famosos que els seus pares, és a dir, que els que són més famosos són els seus fills", apunta el Ferran Lalueza, professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), a diferència del que passa amb grans figures a nivell internacional, com el Leo i la Vittoria, fills dels italians Chiara Ferragni i Fedez, o l'Stormi, de la Kylie Jenner i el Travis Scott, els pares dels quals ja eren molt coneguts abans de concebre'ls. El model de famós que s'aprofita dels seus fills per fer més atractiu el seu contingut aquí a Espanya no és tan habitual, no els donen excessiva visibilitat, sinó que es cuiden d'exposar-los a les xarxes socials.

El pares espanyols que mostren el desenvolupament de la infància dels seus fills a Instagram es converteix, segons Ferran Lalueza, en "un ús instrumentalista" del menor, perquè quan apareix un nen en un post "normalment fa més gràcia i genera més simpatia". "És una cosa molt cridanera i que moltes celebrities acaben utilitzant al seu favor, però amb una certa contenció, a diferència del que passa en altres països. Les figures que estan més exposades són aquelles en les quals el protagonista és el nen i els seus pares van a remolc, aprofitant les circumstàncies perquè, lògicament, són una font d'ingressos gens menyspreable", reflecteix.

Aquests nens estan indefensos d'allò que els pares vulguin fer amb ells per generar diners. "Encara que els nens no sàpiguen [el que passa], noten quan els pares esperen alguna cosa d'ells. Els pares graven, els vesteixen, els posen, els diuen que facin una cosa, van amb moltíssima instrucció. Durant els primers anys, pot ser que sigui una mica més natural i que per als pares sigui més difícil de controlar, però els nens ho perceben i s'esforcen per cobrir expectatives. No obstant això, a partir dels tres anys, els nens saben com han de posar-se, com complir amb els pares i, sens dubte, condiciona el seu dia a dia per mostrar una cara determinada de la vida del nen", diu la Carmen Romero.

Mantenir a un nen durant molt de temps davant la càmera pot generar danys irreversibles en el seu comportament i en la seva relació amb els pares. Aquesta psicòloga infantil incideix en què "hi ha un moment en la vida, sobretot en l'adolescència però també en l'edat adulta, en el qual la majoria dels individus es plantegen aspectes de la relació amb els seus pares. Els nens tenen tot el dret a la queixa i s'han de respectar els temps d'un nen influencer. Tot el que sigui forçar i pressionar és maltractament".

Explotació infantil no regulada

I aquesta pressió resulta similar a la que rep un treballador. Tot i que a nivell mundial existeix un conveni de l'Organització Internacional del Treball contra l'explotació infantil, que és l'únic que ha estat signat de manera unànime per tots els països, i que haurien de complir els països membres de l'OIT per "evitar que cap nen o nena treballi, perquè són persones que no tenen capacitat per poder decidir i perquè el que han de fer és formar-se a nivell d'integritat física, personal i acadèmica", en aquests casos no passa i qui falta a aquesta premissa és "la seva custòdia, que ha de procurar que això es compleixi", diu la Mònica Ricou, professora dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC.

En l'ordenament jurídic espanyol, fins al moment, "no s'ha regulat res específic" en relació al treball dels menors a les xarxes socials. Carmen Romero observa un "paral·lelisme" amb els nens prodigi del cinema de fa anys, "amb els quals hi havia molta pressió". Mònica Ricou afegeix que, a nivell legal, la falta de normativa a Espanya li recorda al període anterior que entrés en vigor la Llei orgànica 1/2004, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, pel fet que "va haver-hi un temps en el qual es considerava que era un assumpte privat i que no es podia regular", fins que es va fer.

Els perjudicis als quals s'enfronten els menors quan se'ls exposa en les xarxes socials no són pocs: "Mai se sap qui farà una captura de pantalla, on anirà si s'usa intel·ligència artificial, amb la vulneració de dret a l'honor i a la intimitat que comporta, no se sap si quan tingui 30 anys li agradarà que els pares li hagin exposat tant, des de l'ecografia fins que s'obté un benefici econòmic", assegura la professora de la UOC.

La regulació amb la qual Espanya compta sobre aquest tema es limita als articles "aplicables als menors en la Constitució espanyola; l'estatut dels treballadors, que indica específicament que no poden treballar els menors de 16 anys, per a ningú, ni per compte d'altri ni per compte propi; l'estatut del treball de l'autònom, que es refereix al fet que no poden treballar ni tan sols per als seus familiars". "Amb això ja tindríem suficient, però qui denúncia tot això si els que els estan exposant als menors són els seus propis pares, si els que els fan treballar són ells?", pregunta Ricou, perquè "el nen no té capacitat per dir si vol o no vol".

Control des de les plataformes

"El Defensor del Poble és el que hauria de posicionar-se", diu, similar al que ja va passar en el cas de Belén Esteban, l'excol·laboradora de Sálvame i una de les figures clau de Ni que fuéramos. El llavors Defensor del Menor de la Comunitat de Madrid, Arturo Canalda, va remetre una carta dirigida a la Fiscalia de Menors en la qual demanava que actués d'ofici per defensar els drets d'Andrea Ubrique, la filla de l'estrella televisiva. En el cas dels petits influencers, diu la professora de la UOC, "no solament s'incompleixen els seus drets, sinó que a més ho fan els seus propis pares, que són les persones que haurien de protegir-los".

La Mònica Ricou advoca per impulsar "campanyes de difusió per a conscienciar dels perills que existeix" a les xarxes socials quan un nen apareix en una publicació, així com permetre que els ciutadans puguin "denunciar" davant una autoritat en la plataforma "si els pares estan abusant, amb tancaments dels comptes". "Hi ha una edat establerta per tenir un perfil a les xarxes socials, però una altra cosa és que es compleixi", recalca el Ferran Lalueza, que proposa que existeixi més "control" en les plataformes perquè les seves normes de la comunitat no quedin en "lletra morta".

"Els influencers són els nous ídols dels més petits", recorda el professor de la Universitat Oberta de Catalunya. Així ho demostra una enquesta per a Harris Poll/LLEC de 2019, que reflecteix que els nens prefereixen abans ser youtubers (29% dels enquestats) que astronautes (11%). "La diferència amb el passat és que, quan abans volia emular a un futbolista, per exemple, es dedicava a jugar al futbol i potser sí que podia tenir somnis d'algun dia jugar en el Reial Madrid i ser una estrella de l'esport. Però, mentre això no arribava, es dedicava a fer una activitat física i a adquirir valors com la disciplina o treballar en equip, que són bons per al nen". Ara, no.