Quantes vegades cal saltar les onades del mar durant la mitjanit de Sant Joan?

La nit del 23 de juny combina les antigues festes paganes que donen la benvinguda al solstici d’estiu, que dona pas a nombroses festes i celebracions que reuneixen la població, i és la prèvia a la festa cristiana pel naixement de Sant Joan Baptista. Després de segles de celebració, Sant Joan és sinònim de rituals, creences i supersticions, tots ells embolicats en un halo de mística amb l’objectiu de deixar enrere tot allò dolent i començar l’estiu amb sort i energia positiva. Hi ha desenes de ritus per a aquella nit especial, però el més popular és el de banyar-se al mar i, a més, fer-ho a una hora concreta i saltar les onades. Però, ¿saps quantes vegades cal saltar-les per complir la tradició?

Com a bon ritual, hi ha uns passos a seguir i, sobretot, portar-los a terme. Perquè no n’hi ha prou a mullar-se els peus per atraure la fortuna. Tampoc serveix tirar-se aigua per sobre, per molt que les temperatures ja acompanyin en aquesta època de l’any.

Per a molts, el mar té propietats curatives, tot i que no hi ha una evidència científica sobre els beneficis de banyar-se en aigua salada. En aquest sentit, els experts relacionen els seus efectes a altres factors indirectes més que a l’aigua per si mateixa. Sigui com sigui, la creença que s’ha forjat al llarg dels anys i els segles considera que aquest ritual purifica les ànimes i cura els dolors.

Dues variants del ritu

D’aquesta manera, el ritual consisteix a submergir tot el cos al mar. I si és totalment nu, millor que millor. Després, hi ha dues variants del ritu. Per sort, totes dues comparteixen el mateix final. D’una banda, una tradició diu que cal saltar 12 onades, una per cada mes de l’any, per atraure la sort durant 365 dies, fins al pròxim solstici.

Un altre dels mètodes per proporcionar la fortuna és saltar set onades d’esquena, nou per a aquells que vulguin ser pares.

Què passa si no tens el mar a prop?

Si no tens el mar a prop, no passa res. També serveix rentar-se la cara, si és possible amb aigua procedent d’un brollador o amb herbes medicinals. Aquesta tradició diu que, a més d’allunyar les males vibracions, portarà salut i bellesa. Amb un què: sempre que no et miris al mirall després del bany.

Sigui al mar o no, aquest ritual cal fer-lo a una hora en concret: a la mitjanit, quan comença el dia 24. ¿Vols afegir més possibilitats que la sort t’esculli a tu i no a una altra persona? Salta una foguera de foc abans de banyar-te per completar el ritu.

Què hi ha de científic en tot això? Absolutament res. Però passen els segles i la gent ho continua fent, així que nosaltres ho expliquem.