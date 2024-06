Elimina la pudor de les sabates a l'estiu

Oficialment, ja hem entrat a l'estiu i ara, en principi, la calor començarà a fer-se notar Tant és així que, durant alguns dies d'aquesta setmana hem arribat als 30° i la calor ha arribat a ser insuportable en determinats moments. Això es nota a l'hora d'agafar el son, fer esport, estar enganxós tot el dia... La veritat és que pot arribar a ser molt feixuc i més si comencem a suar i a fer pudor: els peus, les sabates o les aixelles poden ser els nostres pitjors enemics a l'estiu.

En aquests moments, el millor seria anar buscant la manera d'erradicar aquesta calor que ens colpejarà. Per exemple, pots començar per treure la roba més lleugera del fons de l'armari i guardar la que ja no utilitzaràs.

Tot i això, hi ha factors que són inevitables per molt lleugeres que siguin les peces que portem. La suor ens acompanya d'un lloc a un altre quan ens exposem tan sols uns minuts al sol. Les gotes generen taques que posteriorment són molt difícils d'eliminar i, sobretot, provoquen aquesta mala olor que ens fa, fins i tot, sentir-nos incòmodes.

La suor a l'estiu pot arribar a ser molt carregosa / freepik

Per això, aquí et deixem algun truc perquè sàpigues com erradicar aquest problema almenys a les sabates, les quals solen contenir la pudor i se sol propagar per la casa, generant un ambient desagradable.

El truc casolà per eliminar la pudor de les sabates

Aquest truc, que ha ensenyat L'Ordenatriu al seu compte d'Instagram, només requereix un parell de materials que tothom té per casa: un parell de mitjons desaparellats i bicarbonat. Un cop els tinguis, l'únic que has de fer és omplir tots dos mitjons amb una mica de bicarbonat, fer-los un nus i ficar-los dins de les esportives o el calçat que faci mala olor. Ara sí que l'olor desapareixerà per complet.