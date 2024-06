Sabies que pots netejar la superfície de la planxa amb un paracetamol?

De tant en tant, hem de netejar la superfície de la planxa. Aquest petit electrodomèstic és molt útil per aconseguir una roba sense arrugues, tot i que, planxar no és una de les tasques més desitjades, al contrari. En aquest article descobrireu com netejar-la de forma efectiva i amb un medicament que de segur teniu a casa: el paracetamol. Us expliquem com fer-ho!

Netejar la planxa amb paracetamol

Materials necessaris

Paracetamol en pastilles

Un parell de pinces o unes pinces per a celles

Un drap net i humit

Procés de neteja

Escalfa la planxa: Encén la planxa i ajusta-la a una temperatura mitjana-alta . És important que estigui prou calenta per fondre el paracetamol, però no tan calenta que es converteixi en un risc de cremades.

Aplica el paracetamol: Agafa una pastilla de paracetamol amb les pinces. Amb molt de compte, frega-la sobre les àrees cremades o tacades de la base de la planxa. La calor de la planxa farà que el paracetamol es fongui i comenci a dissoldre les taques.

Neteja la planxa amb aquest truc viral / kues1

Frega les taques: Mentre fregues, veuràs que les taques i els residus cremats comencen a afluixar-se i dissoldre's. Continua fregant fins que totes les taques s'hagin eliminat.

Neteja la superfície: Quan les taques hagin desaparegut, apaga la planxa i deixa que es refredi una mica. Després, utilitza un drap net i humit per netejar qualsevol residu de paracetamol i restes de brutícia que hagin quedat a la superfície.

Verificació final: Revisa la superfície de la planxa per assegurar-te que totes les taques i residus han estat eliminats. Si cal, repeteix el procés.

Precaucions

Seguretat: Maneja la planxa calenta amb molt de compte per evitar cremades. Utilitza sempre pinces per sostenir el paracetamol.

Ventilació: Realitza aquest procés en una àrea ben ventilada, ja que la calor pot alliberar vapors del paracetamol.

Tipus de planxa: Aquest mètode és més efectiu en planxes amb base de metall. Si la planxa té una base antiadherent, verifica les instruccions del fabricant per assegurar-te que aquest mètode no farà malbé la superfície.

L'ús de paracetamol per netejar la planxa és un truc enginyós i eficient que aprofita la capacitat del medicament per dissoldre els residus cremats. És una solució pràctica que pot deixar la teva planxa com a nova sense necessitat de productes de neteja costosos o agressius.