Els repel·lents de mosquits caduquen?

Ha arribat el moment més tràgic per la nostra pell i és que els mosquits ja han arribat! Les picades d'aquests insectes solen ser bastant molestes i antiestètiques. A més, en cas d'al·lèrgia, compte perquè hi ha molt poques persones que tenen la sort de no patir les seves picades. Per evitar-ho, has decidit posar-te repel·lent, però, tot i això, et continuen picant els mosquits; què passa? T'ho expliquem!

Afortunadament, la bona notícia és que, si bé la majoria dels repel·lents d'insectes i repel·lents d'insectes caduquen, triguen molt a fer-ho. I la data de venciment, si n'hi ha una a l'envàs, en realitat no significa gaire més que "pot ser que no funcioni tan bé".

Durada del repel·lent

La durada del repel·lent d'insectes depèn principalment dels ingredients que mantenen a ratlla els insectes, també coneguts com a ingredients actius. El DEET (N,N-dietil-meta-toluamida) és l'ingredient actiu de molts repel·lents d'insectes potents, especialment els utilitzats per excursionistes o campistes a boscos o selves profundes i, en teoria, té una vida útil infinita.

Això és perquè la quantitat de DEET no té res a veure amb l'eficàcia del repel·lent d'insectes; determina quant de temps funciona. Segons la Facultat de Medicina de la Universitat de Michigan, un repel·lent d'insectes amb un 20% de DEET protegirà durant aproximadament cinc hores; ruixar amb un 7% de DEET protegirà durant dues o tres hores. Aparentment, és per això que has d'ometre les combinacions de protector solar i repel·lent d'insectes. El protector solar s'ha d'aplicar molt més que el repel·lent d'insectes.

La picaridina, una alternativa comuna al DEET, també té una vida útil gairebé infinita i l'IR3535 té una vida útil d'aproximadament dos anys abans de començar a descompondre's.

Els mosquits són grans amants de la nostra sang / jcomp

És probable que els repel·lents d'insectes naturals, que utilitzen principalment olis essencials com a ingredients actius, perdin la seva eficàcia més ràpidament que els aerosols químics i sintètics. Els olis essencials més utilitzats són el de romaní, llimona/citronel·la (vida útil de dos a tres anys), farigola (de tres a quatre anys) i menta (de quatre a cinc anys). Aleshores, depenent del percentatge d'aquests olis al repel·lent, és possible que comenci a haver-hi una disminució en l'efectivitat després d'aproximadament dos anys.

Una forma ràpida, encara que no infal·lible, de provar un repel·lent natural és ruixar unes quantes gotes i olorar l'aire. Si ja no té molta olor, probablement no serà tan fort com abans. No us farà mal, però és possible que no funcioni tan bé.

Conclusions bàsiques

L'eficàcia del repel·lent d'insectes depèn principalment dels seus ingredients actius, com ara DEET, Picaridin i IR3535. DEET i Picaridin tenen una vida útil gairebé infinita, mentre que IR3535 dura al voltant de dos anys.

La majoria de les marques recomanen rebutjar el repel·lent d'insectes després de tres anys per garantir-ne l'eficàcia.

Els repel·lents d'insectes naturals, especialment els que utilitzen olis essencials, tendeixen a perdre'n l'eficàcia més ràpidament que els sintètics. Hi ha una disminució notable al voltant dels dos anys, depenent de la concentració d'olis.