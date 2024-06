Ni escombra ni pal de fregar: l'invent que jubila tots dos estris i torna bojos els amants de la neteja

El pal de fregar és un dels grans invents espanyols que ha solucionat la vida a milions de persones a tot el món. El 1964, Manuel Jalón va inventar el sistema de la galleda i el pal de fregar: dos productes que es van estendre ràpidament per tots els continents gràcies a la seva senzillesa, utilitat i preu assequible.

Seixanta anys després, el pal de fregar i el cub segueixen sent un referent en l'àmbit de la neteja i rara és la casa on no ens trobem aquesta combinació. Tot i això, els avenços tecnològics han impulsat la creació de nous productes que prometen reemplaçar aquests elements tradicionals.

L'invent que jubila la galleda i el pal de fregar

L'invent de la mopa amb vaporitzador de Lidl és una eina de neteja tan simple com efectiva. Aquest producte innovador ofereix diversos avantatges significatius sobre el pal de fregar tradicional començant per l'espai d'estalvi: en acabar amb la necessitat de tenir una galleda, la mopa redueix molt l'espai d'emmagatzematge.

A més, el vaporitzador, en utilitzar petites quantitats d'aigua, fa un ús més eficient de l'aigua evitant el malbaratament i millorant la necessitat de barrejar grans volums de productes químics. A més, és molt més senzilla d'utilitzar gràcies al disseny modern i compacte.

Aquesta mopa amb vaporitzador de Lidl compta amb una obertura que vaporitza aigua davant de la mopa per humitejar el terra. Per a més precisió i neteja profunda, inclou un netejador de mà a vapor que s'extreu de la part superior.

Al catàleg de Lidl s'ofereixen diversos models de mopa amb vaporitzador, adaptats a diferents necessitats i pressupostos: el model Bàsic de Lidl amb una autonomia del dipòsit de 11 minuts i una potència de 1.500 W, aquest model es ven per 44,99; la Vileda Mopa de Vapor 1.500 W. que originalment a 139,69 €, i actualment està rebaixada a 69,99 €; i per últim la Vileda Mopa de Vapor Steam XXL, amb un preu de sortida de 129€, ara rebaixada a 64,99€.

A més de les mopes amb vaporitzador, Lidl ha llançat una mopa amb polvoritzador a un preu molt assequible de 9,99 euros. Aquest accessori permet netejar ràpidament i eficaçment tot tipus de rajoles i terres llisos i que es caracteritza per tenir una boirina polvoritzada dosificant, una placa mòbil de neteja i accessoris.

L'ús d'aquesta mopa és molt senzill. Només cal omplir el dipòsit, pressionar la palanca al mànec per humitejar el coixinet, i passar l'aparell sobre la superfície. Això fa que la neteja i desinfecció del terra sigui més efectiva i fàcil de dur a terme.